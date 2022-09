GRANDE BORDELLO VIP - "IN QUESTA CASA CI SONO UN PAIO DI FINOCCHI" – PANDEMONIO SUI SOCIAL PER LA FRASE PRONUNCIATA DA GINEVRA LAMBORGHINI NELLA CASA DEL "GF VIP" – TUTTO ERA INIZIATO CON ATTILIO ROMITA CHE SI RAMMARICAVA DI NON RIUSCIRE MAI A TROVARE I FINOCCHI PRIMA DI CENA - LA BATTUTA DELLA LAMBORGHINI FA PARTIRE PROTESTE E RICHIESTE DI ESPULSIONE: “OMOFOBIA? NO, SOLO STUPIDITÀ”

Ivan Rota per Dagospia

ginevra lamborghini

Ginevra Lamborghini è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip che dall’inizio sta facendo più discutere gli “webeti”. La ragazza ha usato il termine "finocchio" rivolto a non individuati amici di avventura televisiva e considerato inopportuno da quanti lo hanno visto in rete.

Tutto è iniziato quando Attilio Romita ha detto che prima di cena è solito mangiare della verdura cruda per non arrivare affamato a cena: "Io adoro, prima di cena, mangiare un po’ di crudités, perché così lo stomaco si dilata e non mi avvicino alla tavola affamato. E non riesco mai a trovare i finocchi" ha detto il giornalista; Ginevra Lamborghini ha commentato: "In questa casa un paio ce ne sono". La frase non ha particolarmente colpito il cast che non ha affatto dato alla frase il peso di un insulto omofobo e, anzi, hanno riso divertito appena Romita ha chiesto se si potevano comprare almeno "una 20 di kg di finocchi".

ginevra lamborghini

A parte la demenza della discussione, ma a chi si riferiva la impertinente Ginevra? Nessuno in particolare. Nella casa tra George Cupilian e Alberto De Pisis pare stia nascendo una splendida amicizia. E dopo la diffida della sorella Elettra, Ginevra continua imperterrita a parlare… Le parole di Ginevra, per quanto il contesto fosse puramente culinario, era a doppio senso e riferita non tanto a presunti ortaggi quanto più ad altre persone all’interno della Casa. “Una battuta del genere, detta da chiunque altro, avrebbe fatto partire proteste e richieste di espulsione, e invece…“ scrivono in molti. “Omofobia? No, solo stupidità”

