GRANDE BORDELLO! WILMA GOICH MENTE SAPENDO DI MENTUCCIA: “NON È CHE PENSO A DANIELE DEL MORO A LIVELLO FISICO. HO DEI PRINCIPI MORALI” (COME DANDOLO RIVELATO, WILMA SE GUARDASSE LA FOTO DI DAL MORO COL CULO A PIZZO CAPIREBBE CHE NON C'È TRIPPA PE' GATTI!") - SCINTILLE TRA SONIA BRUGANELLI E GIULIA SALEMI: "TI CONSIGLIO DI PUNTARE SUL FISICO". LA FRECCIATA DI LADY BONOLIS ALLA MARZOLI: “ELEMOSINA AMORE DA ANTONINO, E’ IMBARAZZANTE” – LA REPLICA: “CAZZATE, VAFFANCULO”- ANTONINO SPINALBESE E LUCIANO PUNZO A RISCHIO SQUALIFICA! IL MOTIVO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dandolo-flash-grande-bordello-ldquo-ho-trovato-molto-tenero-spietato-332227.htm

Ivan Rota per Dagospia

oriana marzoli

GF Vip.“Non è che penso a Daniele Del Moro a livello fisico. Io ho dei principi morali.“, dice Wilma Goich mentendo. Pronta la risposta di Nikita: “Scusa però tu mi hai detto che hai avuto ragazzi che avevano 20 e 30 anni meno di te“. Nella notte Daniele parlando con Micol Incorvaia dice di Wilma:” Se lei si sta illudendo? No, non credo proprio. Pensi che lei non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un’amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta. Perché tra noi potrebbe esserci solo questo.”

Guerra aperta al GF Vip tra Bruganelli e Salemi. Quest’ultima ha detto: “Ho raccolto il consiglio di Sonia. Mi sono messa in tuta, ho realizzato il sogno di una vita. In tuta in prima serata non si era mai visto”. L’opinionista : “Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata. Infatti, non riesco a muovermi“. Poi dopo che la Salemi le ha dato della vecchia, Sonia chiosa: “Abbiamo visto che è bellissima così, punterei solo sul fisico“. E l’ Influencer chiede a Alfonso Signorini: “Tu mi hai scelto per il fisico?” / “Assolutamente no! Per l’intelligenza tutta la vita“.

wilma goich

Ma non finisce qui: Antonino Spinalbese ha già lasciato Oriana Marzoli che continua a piangere gelosa anche per l’entrata di Ginevra Lamborghini: un confronto a tre evitabile. Sonia Bruganelli si é scagliata contro la spagnola in modo eccessivo . A quel punto é intervenuta Salemi che ha difeso la Marzoli: “ Qui non sei tu a fare una brutta figura”. “Bruga” non ci sta:” No, no, no, ragazzi no! Però Giulia, con l’iPaddino in mano a dire quello che la gente vuole sentirsi dire no!” E Giulia:” Non sto leggendo, é il mio pensiero.” E la Berti rende immune la Marzoli facendo incavolare Bruganelli.

E arriviamo al terzo round della guerra tra le “Brugalemi” che viene vinto ancora da Salemi: Alfonso Signorini si é avvicinato a lei e le ha detto che Sonia Bruganelli é “brutta cattiva e gelosa” tanto quanto Orietta Berti. “Altro che tuta : io la prossima puntata vengo col giubbotto anti proiettili”, ha detto Salemi riferendosi agli attacchi subiti. “Fai bene” ha risposto la Bruganelli che sarà sostituita proprio da Salemi quando se ne andrà in vacanza con Bonolis.

Un libro o un disco ormai non si negano a nessuno: ecco Ginevra Lamborghini annunciare l’uscita di “Venere”, una ballata da “ululato” secondo quelli che l’hanno ascoltata in anteprima. Pare che la sorella cantante Elettra Lamborghini, da tempo una twerk star, non abbia preso bene la notizia. Ma Ginevra non poteva scrivere un libro invece che imitare la sorella famosa?

sonia bruganelli

Antonino Spinalbese e Luciano Punzo a rischio squalifica! Il primo pronuncia una frase offensiva parlando con Edoardo Tavassi. "Ma neanche i mongoloidi si mettono i jeans" dice riprendendo l'amico per il look e a nulla serve la correzione del fratello di Guendalina: "No. I monoroidi... I molossoidi". "Sì, in Mongolia" si riprende Antonino. Punzo ha usato la stessa parola durante una chiacchierata notturna con Oriana Marzoli, Nikita e Sarah, e nessuna delle tre ha fatto un plissé.

Sempre Spinalbese ha sproloquiato sulla superficialità di Oriana Marzoli che ha anche paragonato a un’automobile e dice: “Se potessi, sceglierei la donna ideale per mia figlia” e aggiunge di non aver idee chiare sull’ universo femminile. Il conduttore lo prende in giro:” Sotto le coperte però hai le idee chiarissime “ e poi: “Inizio a capire Belen, Belen sei tutti noi!”

giulia salemi

La gaffe della settimana. Come sappiamo, dopo una certa ora Alfonso Signorini va in confusione. Ieri sera, al momento delle nomination, ha detto:” Sono immuni dalle televendite”. Sarà stato “contagiato” da Patrizia Rossetti , regina della televendite, al televoto con Clizia Incorvaia e Luciano Punzo.

Dopo la diretta, Patrizia Rossetti era furibonda anche con Wilma Goich: le due sembravano le sorellastre di Cenerentola. L’imbonitrice , tra parolacce di vario tipo, ha detto che è ora di finirla: “Ho chiesto scusa quattro volte a Micol Incorvaia per quello che ho detto.Basta, qui i giovani c’è l’hanno con gli anziani.”

E sull’amica Wilma Goich dice: “ Ho fatto delle battute idiote su Micol e lo ammetto, ho chiesto scusa. Sono battute che fai da bar,sceme, ma non erano cose pensate. Tutto è nato perché Wilma era gelosa (di Micol Incorvaia che si é avvicinata a Daniele Del Moro, “patrimonio” della Goich), lei dice di no, ma faceva la gelosa. Sono le cavolate che uno dice e qui dentro se ne dicono tante. Però quando Wilma ha detto che Micol deve chiudersi nel gabinetto (e ha fatto il gesto dell’ombrello), io l’ho fermata e le ho detto ‘mi dissocio, questa è esagerata, stai esagerando Wilma ti prego’. Come mai quello non l’hanno mandato in onda?…”

daniele del moro oriana marzoli oriana marzoli copia edoardo donnamaria oriana marzoli oriana marzoli antonella fiordelisi luciano punzo alberto de pisis 1 luciano punzo alberto de pisis