GRANDE FRATELLO RIP - SELVAGGIA: ''MA SIGNORINI CONTRO L'ABORTO IN NOME DI CHI PARLA? ABBIAMO VOTATO UN REFERENDUM, CI MANCAVA SOLO IL MORALISMO ORTODOSSO DA REALITY DELL'OMOSESSUALE PRO LIFE…'' - ALFONSINA LA PAZZA REPLICA: "TRA I DIRITTI CIVILI PER I QUALI MI BATTO DA SEMPRE CI SONO IL RISPETTO E LA LIBERTA' DI PENSIERO" - LA ENDEMOL PRENDE LE DISTANZE: "È LA SUA POSIZIONE" - VIDEO

Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti nè il paese nè il corpo delle donne. pic.twitter.com/n7exQLzfXt — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 16, 2021

Da www.ilmessaggero.it

alfonso signorini 3

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Alfonso Signorini nell'ultima puntata del Gf Vip. Il conduttore si è sbilanciato in un pericoloso giudizio sull'aborto, scatenando un turbinio di commenti social.

Ma cosa ha detto Signorini? È bastata una frase di Giucas Casella a scatenare l'uscita, indiscutibilmente pesante, del conduttore del programma. Nel solco della scherzo a Giucas Casella che va avanti da settimane, ovvero l'accoppiamento del suo cane femmina con un altro di grossa taglia, Signorini ha stuzzicato il concorrente sulla possibilità di una cucciolata in arrivo.

giucas casella

Casella si è rifiutato di accogliere l'idea pacificamente e ha incluso, nel novero delle ipotesi, proprio la possibilità che la cagnolina, a quanto pare incinta, possa appunto abortire.

ALFONSO SIGNORINI SUL CASO ABORTO

Proprio in risposta a questo è arrivata la precisazione di Signorini che ha incendiato il dibattito sui social network: «Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa».

Bufera social

L'uscita di Signorini ha provocato una bufera sui social. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha attaccato Signorini con un post su Instagram: «Non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne.

selvaggia lucarelli

E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che “Bettarini ha bestemmiato al Grande fratello, espulso!”. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo».

Un giudizio condiviso da molti spettatori del programma: «Medioevo», scrivono. «Signorini dovrebbe vergognarsi».

adriana volpe e giucas casella alfonso signorini 1 aborto manifesto contro l'aborto via tiburtina roma 2 manifesto contro l'aborto via tiburtina roma 3 aborto 7 feto di plastica