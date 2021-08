LA GRANDE FUGA DA SKY - SENZA I DIRITTI PER TRASMETTERE L’INTERA SERIE A, LA TV SATELLITARE PERDE UN ALTRO PEZZO: IL TELECRONISTA RICCARDO TREVISANI LASCIA DOPO 17 ANNI E SI AGGIUNGE AGLI ADDII DI MARCO CATTANEO, MASSIMO AMBROSINI (ENTRAMBI A DAZN) E LELE ADANI - L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM: “FACCIAMO UN LAVORO BELLISSIMO E COMPLESSO. GIUDICATO SPESSO CON POCHI ARGOMENTI (SU TUTTI IL TIFO) E MOLTA FRETTA. NON SI PUÒ PIACERE A TUTTI” - PER IL FUTURO IPOTESI MEDIASET, IN CHIARO, O AMAZON PRIME VIDEO CHE AVRÀ LA CHAMPIONS - VIDEO

Sky Sport perde un altro pezzo da novanta. Dopo Lele Adani ed altri colleghi tra giornalisti ex calciatori, arriva a sorpresa l'annuncio dell'addio anche da parte di Riccardo Trevisani. Si tratta di uno dei volti storici dell'emittente satellitare che, fin dal 2004, ha intrattenuto i tifosi con le sue telecronache molte proprio in coppia con Adani.

Un annuncio arrivato, come spesso accade nei tempi moderni, con un post sul suo profilo Instagram: "Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021.17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come @leleadani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a @skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta. Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, perche sono stati tre momenti incredibili, indimenticabili e ingestibili, che certificano la passione per questo sport e per questo lavoro. Non si può piacere a tutti. Lavorare per Sky, invece, mi e’ piaciuto un sacco. A presto".

L’addio di Riccardo Trevisani si aggiunge a quelli di Marco Cattaneo, Massimo Ambrosini (entrambi passati a Dazn) e alla esclusione di Lele Adani (diventato commentatore tecnico di Fifa 22). Ed arriva, non a caso, alla vigilia di una stagione che si preannuncia difficile per Sky, visto che potrà trasmettere soltanto tre partite su dieci del campionato di calcio.

Riccardo Trevisan ore potrebbe passare a Dazn (che però ha già presentato la sua squadra qualche settimana fa) oppure potrebbe traslocare verso la tv in chiaro, come Mediaset. Non è da escludere, ovviamente, il trasferimento ad Amazon Prime Video, che dalla prossima stagione proporrà ai suoi abbonati alcune partite di Champions League, magari ancora in coppia con Adani.

