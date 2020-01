LA GRANDE SORELLA CHE SALVERÀ IL ''GF VIP'' - ''FEDEZ E FERRAGNI? TERRIBILI. LUI UN BABBUINO ATTACCATO AL PALO DELLA POLE DANCE''. VIDEO: ANTONELLA ELIA NON RISPARMIA COLPI CONTRO NESSUNO: ''USANO IL FIGLIO PER MARKETING''. E POI SVELA UN RETROSCENA SU 'PECHINO EXPRESS': IL PROGRAMMA VIENE REGISTRATO SOLO ALCUNI GIORNI, DUNQUE I CONCORRENTI SPESSO DORMONO IN ALBERGO. NON TI FERMARE ANTONELLINA…

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

Antonella Elia non le manda a dire. Dopo le critiche a Milly Carlucci, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 si è lasciata andare senza riserve a dichiarazioni contro Fedez e Chiara Ferragni.

Tutto ha preso il via quando Antonella ha spiegato agli altri concorrenti di stare prendendo sempre più dimestichezza con il “mondo social”. Nel bel mezzo del discorso, la Elia racconta di un video, trovato per caso su Instagram, in cui Fedez e la Ferragni si cimentavano – probabilmente in maniera ironica – nell’arte della pole dance:

“Vado e scorro, ad un certo punto vedo la Ferragni e Fedez: terribili!”.

Interrotta da Paola di Benedetto, che ha definito simpatici i due ‘bersagliati’, Antonella ha continuato con la sua invettiva:

“Simpatici zero. La pole dance è una cosa… proprio simpatici zero. Patetici! (…) Quel babbuino (Fedez, ndDM) si attaccava a ’sto palo… due pali diversi in un modo grottesco, e quella ragazza pure faceva un movimento orrendo. (…) Era orrendo. Non era simpatica, ve lo giuro”.

Nel discorso si è inserita anche Clizia Incorvaia (“Allora lei lo fa per farsi vedere, magari, in maniera ironica dalla gente“), ma l’Elia, convinta della sua teoria, ha proseguito:

“No, lei lo faceva per far vedere che fa pole dance, non lo faceva per farsi vedere in maniera ironica. No. Ve lo giuro, ma non dite cazzate…”.

Non contenta, l’ex valletta di Mike ha poi accusato i Ferragnez di utilizzare Leone, il loro unico figlio, per questioni di marketing, postando le sue foto sui social al fine di acquisire like e, di conseguenza, guadagnare più soldi.

Il retroscena su Pechino Express

In serata, la Elia ha svelato pure un retroscena su Pechino Express spiegando che il programma veniva registrato soltanto in alcuni giorni, motivo per cui i concorrenti hanno spesso dormito in albergo (cosa che ai telespettatori non viene raccontata ma non del tutto un mistero).

E pensare che siamo solo all’inizio…

