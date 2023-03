Amanda Lear è un personaggio che ho sempre trovato irresistibile. Impossibile non amarla #BenedettaPrimavera pic.twitter.com/fd5189kCdt — Tania (@pennad_pennad3) March 17, 2023

Ivan Rota per Dagospia

Amanda Lear scatenata a Benedetta Primavera, il programma di Rai Uno condotto da Loretta Goggi. Dopo aneddoti sentiti cento volte, ha fatto due rivelazioni su Alba Parietti e Simona Ventura. Sulla Pariettona : “Avevo una valletta che si chiamava Alba Parietti. Ragazza molto bella, intelligente, ma come valletta era negata, è durata due o tre puntate”; e sulla seconda: “Ha vinto Simona Ventura e con i soldi si è fatta la prima rinoplastica!“.

Federica Panicucci via da Mattino Cinque? La voce gira, ma nessuna conferma. Per ora vedremo la conduttrice a Back to School su Italia Uno, programma dove la troviamo con una compagnia da “ notte degli Oscar”: Awed, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Gigi e Ross, Aldo Montano, Pierpaolo Pretelli, Riki, Soleil Sorge, Natasha Stefanenko e Walter Zenga.

Daniele Dal Moro, squalificato dal GF Vip, vuole dire la sua: “Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi.Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale “.

Daniele Dal Moro ha poi detto: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente“. Chi altro avrebbe violato il regolamento? In ogni caso al ragazzo non é stato permesso di salutare nessuno. Ma gli psicologi del GF Vip cosa dicono, cosa fanno? Ma sembra loro giusto cacciarlo in questo modo?

Motivo della squalifica? In un video che si vede in rete si nota il gieffino prendere la fidanzata Oriana ( con la quale non ha mai consumato ) per il collo. Un gesto violento che ha portato la produzione del programma a decidere di fare uscire Daniele Dal Moro dalla casa immediatamente.

La sua Oriana ,disperata per la squalifica, dice a Luca Onestini: “Sai cosa c’è? Che io mi svegliavo anche se stavo male con lui, ma sapevo che c’era qui. E poi lo guardavo da lontano, vedevo cosa faceva. In più stavo facendo la fenomena stamani e poi mi pento. Cantavo quella canzone… con me non sbagliare, cambio numero’. Facevo la fenomena. Quando in realtà io sto di merda (ha detto una parolaccia! Emininata?) per tutto questo. Se solo avessi saputo che sarebbe uscito… figurati se mi sarei fatta il riposino pomeridiano. Sarei stata sveglia anche solo per guardarlo.”

Questa notte Antonella Fiordelisi stava parlando del suo compleanno e di un mazzo di rose da duecento euro con Luca Onestini quando all’ improvviso é stato tolto l’audio e la regia é passata a inquadrare Nikita e Aleberto De Pisis giocare a biliardo. Ripresi di nuovo, Onestini dice a Fiordelisi: “Ma hai detto una porcata?”. E lei “ Ma che dici? Siamo in televisione… in ogni caso, quando sei innamorato, ami anche un odore particolare…”

Giulia Salemi ha ben commentato la vittoria di Micol Incorvaia che é andata in finale. Ricordiamo che la casa del GF Vip era diviso in due gruppi: “spartani” e “persiani”. L’influencer ha detto:”Questa è un’analisi anche di gruppi. Vuol dire anche che sono i gruppi che si sono messi insieme. Perché Antonella e Nikita hanno diviso i voti. Invece per Micol si sono messi anche i fan di Oriana e di tutte le altre ragazze”. Sarebbe quindi il risultato dell’unione di più fandom .

L’altra sera l’ex gieffino Antonino Spinalbese é stato immortalato dai fotografi di Whoopsee in un locale e poi in auto con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. I due sono stati visti insieme al Beefbar a Milano.

Un lungo sfogo della mamma di Antonella Fiordelisi che si conclude con una minaccia di denuncia nei confronti di Orietta Berti: “…E che delusione poi quando vedi un’opinionista, questa volta la Berti, attaccare mia figlia senza un minimo di argomentazione, ripetendo come un mantra che è arrogante, che si vanta di avere 1 milione di follower (?) e raggiungendo l’apice della sua rabbiosa frustrazione (perché solo così si può definire) proprio ieri sera, quando si permette di dirle: “guadagnati la pagnotta con rispetto come ho fatto io” quasi come a voler insinuare qualcosa, che ovviamente spiegherà nelle sedi opportune.”

Chiara Ferragni si é photoshoppata ? Molti dei suoi milioni sono contro l’ultimo post Instagram della moglie di Fedez. Un post pubblicato dall’ Influencer dal Marocco dove si trova in questo momento. Ferragni ha pubblicato una foto in costume che ha scatenato gli internauti . Secondo molti di loro il fondoschiena sarebbe ritoccato. Al culo non si comanda…

Quando i ragazzi concorrenti di Amici hanno saputo da Maria De Filippi che tra i giudici ci sarebbe stato Cristiano Malgioglio sono impazziti . Wax in adorazione : “Che stile mamma mia , sono felice. Lui è bello moderno mi piace un sacco“. E Ramon ha esultato : “Fantastico! E mi sono innamorato di tuo marito… Bellissimo“. La Malgy é ormai un’ icona per ogni età.

Parte tra poco su Rai Due il nuovo programma di Morgan con Pino Strabioli “Stramorgan”, un viaggio nella musica e nell’arte. Da grande artista qual’é, Morgan ha scelto come sigla Cosa sono le Nuvole, l’unica canzone scritta da Pier Paolo Pasolini che fu interpretata da Domenico Modugno. Una vera chicca.

Deve avergli fatto davvero del male l’ex moglie anche se sembrano a tutti in buoni rapporti: solo una questione di facciata. Lui con gli amici la chiama Satana…

Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco di taralliana memoria, rivive i giorni più brutti del suo passato. Sul social torna a far vedere il suo corpo martoriato quando era anoressica. Lo ha fatto in occasione della Giornata Mondiale dei Disturbi del Comportamento Alimentare, detta anche la Giornata del Fiocchetto Lilla, il 15 marzo. “Condivido per chi lotta” dice l’attrice.

