2. L'ALDISSIMO GRASSO SISTEMA DEFINITIVAMENTE PER LE FESTE IL "NULLA RIDENS" DELLA CELEBRATA SHOW-GIRL, CONDUTTRICE SU CANALE 5 DI QUEL PASTICCIO DI “ALL TOGETHER NOW”

Aldo Grasso per Corriere.it

michelle hunziker

Non so perché, ma nei suoi programmi musicali, il regista Roberto Cenci riesce sempre a mettere un inconfondibile tocco di sciatteria, o di grossolanità, persino in un format della Bbc, «All Together Now». Come funziona lo show, capace di regalare al vincitore un premio da 50 mila euro? Ci sono 50 concorrenti canterini che si devono esibire davanti a un muro di 100 giurati, tra i quali spiccano nomi conosciuti per soddisfare il pubblico generalista di Canale 5 (giovedì, ore 21.39): Iva Zanicchi, Mietta, le Donatella, Pucci, Gabriele Cirilli, Antonella Mosetti, Silvia Mezzanotte, il fratello di Ligabue...

J-AX

I concorrenti sono sottoposti al vaglio del «Muro» (una scenografia alta otto metri, in verità poco televisiva o poco sfruttata dalla regia) che comprende, oltre al giudizio sull’esibizione canora, anche altri pareri: simpatia, look, postura. Il tutto lasciato a commenti in libertà che infastidiscono non poco l’andamento dello show.

A condurre ci sono Michelle Hunziker e J-Ax (in veste di super giudice). La prima ha due espressioni: quando ride e quando… (l’altra, al momento, mi sfugge); quanto a J-Ax fa sempre piacere vedere gli incendiari che si comportano stabilmente da pompieri. Inevitabili i confronti: se «The Voice of Italy» sembra la brutta copia di «X Factor», che dobbiamo dire di «All Together Now»?

michelle hunziker aurora ramazzotti

Gli autori sostengono che il programma non è un talent, ma non è nemmeno un varietà. Per essere tale, infatti, la partecipazione dei giurati dovrebbe essere di livello. Invece i loro commenti assomigliano più ai pettegolezzi di un programma del day time, persino la brava Zanicchi è costretta a fare battute infelici con un pischello che le stava a fianco. Per dire, il momento più trasgressivo è stato quando un cantante barbuto ha interpretato «La notte vola» della Cuccarini in versione speed metal. Era come parlare a un muro.