Aldo Grasso per il “Corriere della sera”

Marco Giallini torna ad indossare il loden di Rocco Schiavone, anticonformista vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini (tutti i libri sono editi da Sellerio). E questa è la cosa più importante. Senza Giallini la serie non esisterebbe, quanto meno sarebbe molto difficile immaginarla.

Nessuno meglio di lui, romano trapiantato ad Aosta, poliziotto dai modi antieroici e perenne elaboratore di lutti, riuscirebbe a dar vita a un personaggio dal profilo psicologico complesso (interpreta la figura canonica del «ruvido empatico»), solo come un cane (anzi solo con un cane), sempre sul punto di essere abbandonato dalle persone cui tiene di più.

I suoi sottoposti sembrano quasi macchiette, vivono di luce riflessa a rischio di una «montalbanizzazione» della serie (il format Montalbano contamina la fiction Rai: un solo protagonista, un poliziotto alla Catarella, il crime che si chiude in una puntata, il paesaggio da Film Commission).

A Valpelline è stato ritrovato il corpo senza vita di un ex sacerdote, Donato Brocherel, un uomo che da ben 18 anni viveva da solo in una piccola casa in mezzo alle montagne. Morte accidentale, suicidio o omicidio? Il vicequestore ha 37,3 di febbre e quindi deve stare rinchiuso in casa, timoroso di qualche irreparabile complicazione polmonare. Eppure, nella sfiorata ridicolaggine della situazione, conduce le indagini via telefono.

Nasce così una situazione straniante: la scena del delitto, invece di essere rappresentata direttamente, è raccontata e molta parte delle indagini si svolge via telefono. Alla, fine, come al solito, un' intuizione di Rocco Schiavone farà luce sul delitto. La terza stagione, per la regia di Simone Spada, va in onda per quattro settimane (Rai2, mercoledì, ore 21,20). Marco Giallini sembra la trasposizione finzionale del direttore di Rai2 Carlo Freccero, il savonese trapiantato a Roma.

