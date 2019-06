GRASSO CHE COLA SULLA SCIARELLI – IL CRITICO SPIEGA PERCHÉ RAITRE NON HA GUADAGNATO ASCOLTI CON IL FANTASMA DELLA PRATI IN STUDIO: “PAMELA DA ‘SERVIZIO PUBBLICO’ NON PORTA ASCOLTI ALLA RETE E FA DEVIARE PARECCHIO DALL’IDEA DI FONDO DEL PROGRAMMA, AL CONTRARIO DELLA D’URSO” – “IN QUEST'AFFARE DI DONNE IL TENTATIVO DI CONTENDERSI IL PUBBLICO FEMMINILE VA DECISAMENTE A VANTAGGIO DI BARBARA: È LÌ CHE ‘PRATIFUL’ È FIORITO RIGOGLIOSAMENTE"

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Quando un tema funziona in tv, tutti cercano di accodarvisi nella quotidiana caccia agli ascolti: ma non sempre il gioco riesce bene. È quanto accaduto mercoledì sera, con Pamela Prati riprodotta e «parlata» contemporaneamente su Rai3 e Canale 5: da un lato Federica Sciarelli portava a Chi l' ha visto? una muta Pamela a fare da «testimonial» a un' inchiesta sulle truffe online ai danni delle donne, dall' altro lato c' era Barbara d' Urso con un' altra puntata di Pratiful attovagliata a Live. Non è la d' Urso .

I dati del giorno dopo sulla «Prati bifronte» insegnano qualcosa dei meccanismi della tv. Chi l' ha visto? , che pure resta uno dei programmi più seguiti della rete, accetta di delegittimarsi un po' pensando di raccogliere parte dell' ascolto eroso negli ultimi anni. Ma il risultato (2.133.000 spettatori, 9,9% di share) è in linea, se non un po' più basso, rispetto alla media della trasmissione (10,1%). Insomma la Prati «da servizio pubblico» non porta ascolti alla Rete, e fa deviare parecchio dall' idea di fondo del programma (che risale alla mitica Rai3 di Angelo Guglielmi).

Decisamente più riuscita l' operazione chiacchiericcio attorno a un caso ormai più che risolto e chiarito (il presunto Mark Caltagirone non esiste, e tutta la storia è una gigantesca bufala): non importa che la realtà sia svanita del tutto da questa vicenda, perché 3.184.000 persone seguono Live , il 19% della platea tv (ovvero qualche punto sopra la media di rete).

In quest' affare di donne (anche l' ascolto di Live è al 70% femminile), il tentativo di contendersi il pubblico femminile va decisamente a vantaggio di Barbara più che di Federica: è lì che il miscuglio di chiacchiere improbabili su un caso vero solo perché è in tv incontra il suo pubblico di riferimento, è lì che «Pratiful» è fiorito rigogliosamente.

