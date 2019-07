7 lug 2019 11:35

GREGO-RAI! – L’EX BOMBASTICA MOGLIE DI BRIATORE CONDURRÀ UNA STRISCIA GIORNALIERA IN RAI, CHE PARTIRÀ AD OTTOBRE E DURERÀ PER TUTTA LA STAGIONE – IL PROGRAMMA È STATO SPONSORIZZATO FORTEMENTE DA RAI PUBBLICITÀ – MEDIASET, CHE NON CREDEVA ALL’IPOTESI, STA CERCANDO UN RECUPERO ORMAI IMPOSSIBILE – FOTOGALLERY