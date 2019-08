IL GRUPPO PULCINI SCRIVE A DAGOSPIA: “SIAMO UOMINI DI MONDO E SAPPIAMO CHE A FERRAGOSTO NON È SEMPRE FACILE RIEMPIRE LE PAGINE DEI QUOTIDIANI, COMPRESI QUELLI ONLINE. PER QUESTO, INCURIOSITI, ABBIAMO COMINCIATO LA LETTURA DEL PEZZO DI GIACOMO AMADORI PUBBLICATO IL 15 AGOSTO SU “LA VERITÀ “, CERCANDO DI CAPIRE DOVE LO STIMATO COLLEGA VOLESSE "ANDARE A PARARE". LEGGENDO E RILEGGENDO CON ATTENZIONE SONO EMERSE DUE SOLE POSSIBILITÀ…”

GIACOMO AMADORI

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentilissimi,

siamo uomini di mondo e sappiamo che a Ferragosto non è sempre facile riempire le pagine dei quotidiani, compresi quelli online. Per questo, incuriositi, abbiamo cominciato la lettura del pezzo di Amadori pubblicato il 15 agosto su “La Verità “, completamente riportato oggi, 16 agosto, da “Dagospia”, cercando di capire dove lo stimato collega volesse "andare a parare".

Leggendo e rileggendo con attenzione sono emerse due sole possibilità: la prima, più banale, è che si volesse cercare di recuperare lo scoop di un giornale concorrente, realizzato nell'ormai arcinoto locale Papeete sulla riviera romagnola, con una narrazione alternativa, tutta dietrologia e inciucio. Ma chi sa di politica non può non notare che la presenza in momenti diversi di due personaggi politici, uno di primissimo piano perché vice premier e l'altra obiettivamente meno importante, difficilmente può essere considerata la prova generale di una nuova alleanza politica Grillo-Dem ("il bunga bunga tra Pd e Cinque Stelle" per usare le parole di Amadori).

DANIELE PULCINI

E allora perché dedicare tanto spazio ad una "non notizia" ? E qui viene in ballo la seconda ipotesi: forse il redattore de La Verità ha colto l'occasione per sferrare un lunghissimo attacco a freddo e senza una documentazione accurata alla reputazione di Daniele Pulcini che ha realizzato un nuovo punto di attrazione turistica in Sardegna, nuova e apprezzata meta del jet set internazionale?

Ma se l'obiettivo era questo, occorreva una maggiore precisione nella ricostruzione dei fatti giudiziari che vogliono l'A.D. del Gruppo, Daniele Pulcini, persona incensurata, di cui correttamente ricordate l’assoluzione per il processo “mafia capitale“ con sentenza definitiva della Corte d’Appello di Roma in data 11.09.2018 per non aver commesso il fatto e per cui invece ha scontato, innocente, due mesi di carcere.

lio poltu quatu

Altri procedimenti in corso però non vengono correttamente riportati: in particolare la locazione di due immobili a una società di servizi della Regione Lazio non è infatti "in attesa di una sentenza per corruzione", ma per un'ipotetica truffa. In una situazione in cui l'istruttoria svolta da diverse consulenze tecniche ha accertato che i canoni di locazione per i due palazzi (i canoni sono pagati dagli affittuari senza obiezione alcuna, ancora oggi dopo 10 anni, dopo che i relativi contratti scaduti dopo i primi sei anni sono stati regolarmente rinnovati!) sono congrui e pari a quelli pagati da altri Enti Pubblici per le locazioni di immobili similari nella stessa zona e nello stesso periodo.

lio poltu quatu 1

Per ciò che concerne, poi, il procedimento per turbativa d'asta relativo ad un appalto di 1,5 milioni indetto dal Demanio Regionale per il quale una società di Daniele Pulcini è stata, occorre sottolinearlo, l'UNICA a presentare un'offerta, la richiesta di condanna per aver falsamente attestato il possesso dei requisiti economici previsti dal bando è smentita da elementi certificati da consulenti già acquisiti dal Tribunale che hanno confermato la correttezza delle garanzie bancarie prodotte nel processo di primo grado ancora in corso e il cui esito attendiamo con piena fiducia nell’operato della Giustizia.

Sono sicuro che vorrete dare atto anche ai vostri lettori, così come già suggerito al Direttore Belpietro, di queste sostanziali e necessarie precisazioni che mirano a contrastare la diffusione immotivata ed incompleta delle informazioni che riguardano il Gruppo Pulcini.

Grazie.

Cristiano Carocci

Responsabile per la Comunicazione

Gruppo Pulcini

luigi di maio con virginia saba all'inaugurazione del lio di poltu quatu 3

POLITICA SMERALDA – LUIGINO DI MAIO E MONICA CIRINNÀ SONO PASSATI NEL GIRO DI DUE SETTIMANE DAL “LIO” DI POLTU QUATU, SUCCURSUALE SARDA DEL CLUB CABARET DI IBIZA SIMBOLO DELLA TRASGRESSIONE E DELLA MOVIDA INTERNAZIONALE. ALTRO CHE PAPEETE – L’IDEM SENTIRE 5 STELLE-PD È NATO TRA DRAG QUEEN E DJ SET? – I GRATTACAPI GIUDIZIARI DEL PROPRIETARIO DELLA LOCATION E IL COMMERCIALISTA HABITUÉ DELLA COPPIA DI MAIO-SABA – VIDEO

