IL GUAIO DI RACCONTARE OGNI MINUTO DELLA PROPRIA VITA SU INSTAGRAM? CHE I LADRI SANNO SEMPRE DOVE SEI (E QUANDO CASA TUA È VUOTA) - VIDEO: FURTO NELL'APPARTAMENTO MILANESE DI TAYLOR MEGA LA VIGILIA DI NATALE: ''SONO TERRORIZZATA. ERO A UDINE IN FAMIGLIA, QUANDO MI ARRIVA UNA NOTIFICA DELL'ALLARME SUL CELLULARE. LE FORZE DELL'ORDINE SONO ARRIVATE CHE I LADRI ERANO IN CASA. SONO CORSA IN TRE ORE, E HO TROVATO…''

Taylor Mega svaligiata la vigilia di Natale

Ilaria Carra per http://milano.repubblica.it

Furto in casa dell'influencer Elisa Todesco, nota come Taylor Mega. L'episodio è avvenuto la sera di Natale intorno alle 20.30 nell'appartamento della 26enne nel cuore di Brera mentre lei era fuori città per le feste.

taylor mega svaligiata 4

È stata una vicina di casa a chiamare il 112 sentendo suonare l'allarme. Per il momento è stato accertato che i ladri hanno portato via alcuni gioielli dal valore ancora da quantificare. Sul pianerottolo sarebbero state trovate delle valigie che probabilmente gli intrusi, disturbati, non sono riusciti a portare via. Sul caso indaga la polizia di Stato.

E' la stessa ragazza a mostrare con un video su Instagram la casa a soqquadro: "Sono terrorizzata, si stavano portando via degli oggetti assurdi oltre ai gioielli, per fortuna che c'era l'allarme. Ieri mentre stavo a Udine è partito l'allarme e ho chiamato le forze dell'ordine mentre i ladri stavano ancora in casa, poi - racconta - sono corsa da Udine a Milano in tre ore e ho trovato quel macello".

