GUARDATE COME RICCI HA MALRIDOTTO BONOLIS – ‘STRISCIA LA NOTIZIA’ INFIERISCE SUL CONDUTTORE GIA’ ALLE PRESE CON LA POLEMICA DEL CONCORRENTE DI ‘CIAO DARWIN’ RIMASTO PARALIZZATO - CONSEGNATO AL CONDUTTORE DELLA STESSA RETE IL POCO INVIDIABILE PRIMO POSTO NELLA CONSUETA CLASSIFICA DEL PEGGIO VISTO IN TELEVISIONE: ECCO PERCHE’ - VIDEO

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/paolo-bonolis-ne-i-nuovi-mostri_52147.shtml

Da www.liberoquotidiano.it

bonolis

In un periodo già piuttosto difficile per Paolo Bonolis, alle prese con la polemica sulla sicurezza nella sua trasmissione Ciao Darwin, ora ci si mette anche Striscia la Notizia. Già, perché nella puntata di martedì 7 maggio, il tg satirico di Canale 5 ha consegnato al conduttore della stessa rete il poco invidiabile primo posto nella consueta classifica del peggio visto in televisione, ossia "I nuovi mostri". La ragione? Una clamorosa torta in faccia che si è preso nel corso della conduzione di Ciao Darwin, appunto: guardate come lo hanno ridotto...

ANTONIO RICCI

bonolis bonolis bonolis bonolis