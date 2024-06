LA GUERRA DELLE CORNA CONTINUA! “CHI” MOSTRA ALCUNE IMMAGINI DI ILARY BLASI CON LE AMICHE E LA SORELLA MELORY A PONZA MENTRE GIRA IL SEGUITO DI “UNICA”, IL DOC DI “NETFLIX” IN CUI PARLAVA DELLA SEPARAZIONE DA FRANCESCO TOTTI: PER ORA SI SA CHE AVRÀ UN TITOLO DIVERSO – LA BLASI, CHE VEDREMO DA LUNEDÌ 8 LUGLIO SU CANALE 5 CON BATTITI LIVE, NEI PROSSIMI MESI DOVRÀ AFFRONTARE LA CAUSA DI DIVORZIO DA TOTTI. LA BLASI HA FATTO RICHIESTA DI SEPARAZIONE PARZIALE…

Valerio Palmieri per “Chi”

ILARY BLASI A PONZA - FOTO CHI

Ponza, estate 2024. Ilary Blasi e le sue amiche sono sull'isola a parlare, scherzare, fare il bagno. E con loro ci sono quattro telecamere. Dopo il successo di Unica su Netflix, in cui parlava della separazione da Francesco Totti, la Blasi sta girando un nuovo documentario sulla propria vita.

Non si chiamerà Unica 2. ma il racconto sarà comunque basato sulla conduttrice, sui suoi affetti, sulla sua rinascita. La logica è stringente: Unica è andata bene, tutti ne hanno parlato, perché non aggiungere un nuovo capitolo? Protagonista la conduttrice e quella rete di Amiche di salvataggio, per citare il libro di Alessandra Appiano, che ti consolano, che ti spingono a rimetterti in gioco e che sono felici se ritrovi il sorriso.

ILARY BLASI A PONZA - FOTO CHI

Si tratta di Maria Benedetta Manca, Gloria Adornato, Giorgia Lillo Lori, e la sorella di Ilary, Melory. Una delle chiavi di lettura di Unica è che la Blasi si è circondata di persone che le vogliono bene, che la sostengono e, se qualcosa non torna, la aiutano a scoprire che cosa ci sia sotto. La Blasi, che vedremo da lunedì 8 luglio su Canale 5 con Battiti Live, nei prossimi mesi dovrà affrontare la causa di separazione e quella di divorzio da Totti. Sarà un percorso lungo. Ilary, come spesso accade in questi casi, ha fatto richiesta di separazione parziale.

La curiosità è come mai non l'abbia fatta Totti visto che il Capitano sta portando avanti progetti di famiglia con Noemi Bocchi. Intanto, forse su consiglio degli avvocati, Totti e la Blasi hanno tolto dai social le foto con i nuovi partner. Due dei legali della Blasi, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, tra l'altro, sono gli stessi che seguiranno Fedez nella causa di separazione da Chiara Ferragni.

Ilary Blasi con la sorella Melory e le amiche - Foto Today

La parabola di llary potrebbe essere d'ispirazione proprio per Chiara. Dopo averci raccontato una realtà filtrata dal successo e dai social, anche la Ferragni, al netto di errori e questioni legali, potrebbe raccontare la fine di un amore. Ilary insegna: se non sei più "unica" per una persona, puoi essere speciale per tutte le altre.

ilary blasi ilary blasi 4