LA GUERRA DELLE CORNA – LA PARTITA IN TRIBUNALE TRA TOTTI E ILARY SI GIOCA TUTTA SULLE ACCUSE DI TRADIMENTO RECIPROCHE – IN AULA, GLI AVVOCATI HANNO CONSEGNATO FOTO, CHAT, TESTIMONIANZE E REPORT DI INVESTIGATORI PRIVATI PER CHIEDERE CHE VENGA RICONOSCIUTA ALL’ALTRO LA RESPONSABILITÀ DELLA FINE DEL MATRIMONIO – I GIUDICI HANNO ORDINATO A ILARY DI DEPOSITARE I ROLEX SGRAFFIGNATI ALL’EX CAPITANO IN UNA CASSETTA DI SICUREZZA A DISPOSIZIONE DI ENTRAMBI, MA IL “PUPONE”...

Come da pronostici, si conferma una causa di separazione senza esclusione di colpi quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nell'udienza che si è tenuta mercoledì scorso davanti al giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma, Simona Rossi, l'ex capitano giallorosso e la conduttrice di Mediaset non erano presenti, ma i loro avvocati hanno consegnato delle lunghe memorie difensive, con richiesta di ammissione delle prove.

Tra queste ci sono foto, chat, report di detective privati e una lista di testimoni. Sarà il magistrato a decidere se e quali prove accogliere con l'avvio dell'istruttoria. Entrambi chiedono che venga riconosciuto all'altro l'addebito (ossia la responsabilità) della fine del matrimonio, causato da infedeltà coniugali.

LA RELAZIONE CON NOEMI

In particolare, Ilary contesta al marito di aver intrapreso la relazione sentimentale con Noemi Bocchi alle sue spalle, mentre viveva ancora nella loro villa all'Eur. E per di più lo accusa di avere portato la figlia più piccola, Isabel, a casa della nuova fidanzata. In quell'occasione lui aveva scoperto di essere stato pedinato da un investigatore privato. […]. Si vocifera infatti che tra di loro ci fosse un patto non scritto per cui nessuno dei due si sarebbe dovuto far sorprendere dai fotografi con amanti.

LE ACCUSE DI TOTTI

In una lunga intervista a "Il Corriere della Sera" di dicembre scorso, Totti aveva rivelato: «Non sono stato io il primo a tradire. Con Noemi prima ci frequentavamo come amici. Dopo Capodanno (2021, ndr) è diventata una storia e si è consolidata nel marzo 2022». […]

A questo punto nella causa di separazione giudiziale, tra prove e testimoni citati da marito e moglie. Anche se, come spiega l’avvocato matrimonialista Marco Meliti, «il tradimento di per sé non è un motivo di addebito della separazione, ma ha valore solo se è la causa determinante della fine del rapporto. È evidente che se il tradimento interviene quando l’unione familiare è già venuta meno e la coppia fa una vita separata non può essere considerato causa della fine del matrimonio».

LA GUERRA DEI ROLEX

Intanto, in attesa della prossima udienza sulla separazione, resta ancora in piedi la "guerra dei Rolex". Il tribunale di Roma ha ordinato a Ilary di riporre i costosi orologi in una cassetta di sicurezza a disposizione di entrambi, in attesa che venga deciso da un altro giudice chi sia l'effettivo proprietario. Ma la ex soubrette, da ormai un mese, non ha ottemperato all'obbligo. Così il legale del pupone, l'avvocato Antonio Conte, ha dato una deadline: se entro i primi di ottobre la Blasi non tirerà fuori i Rolex […] non è escuso che Totti decida di percorrere anche la strada penale.

