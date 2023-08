21 ago 2023 10:42

LA GUERRA DELLE CORNA NON VA MAI IN VACANZA – ILARY BLASI CI TIENE A MOSTRARE SU INSTAGRAM IL SUO LATO B PIÙ SODO CHE MAI, DALLA PISCINA DI UN RESORT A OTRANTO – FRANCESCO TOTTI RISPONDE CON ALCUNE STORIES DAL MADAGASCAR, MENTRE SI SBACIUCCHIA CON NOEMI BOCCHI, CON GLI ELEFANTI SULLO SFONDO – GLI EX CONIUGI SI RILASSANO IN ATTESA DI RIPRENDERE LA BATTAGLIA IN TRIBUNALE: IL 20 SETTEMBRE SARÀ CONVOCATA COME TESTIMONE PROPRIO LA NUOVA COMPAGNA DEL PUPONE…