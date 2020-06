LA GUERRA DEI PALINSESTI - LA CLERICI OSA RIPRENDERSI IL SUO SPAZIO TOGLIENDOLO ALLA ISOARDI, E IL SUO EX SALVINI SCAGLIA MORELLI, RESPONSABILE COMUNICAZIONE DELLA LEGA, ALL'ATTACCO DELLA STORICA CONDUTTRICE RAI - MA IL CAPITONE CERCA DI MANTENERE IL FORTINO DI RAI2, DOVE ANDREBBE LA POVERA ELISA (IL SABATO) E AVREBBE DECISO, TRA POLETTI E LA SETTA, DI SALVARE LA SECONDA - COME DAGO-ANTICIPATO, COLETTA PORTA LA SUA ADORATA BORTONE SU RAI1, E SECONDO 'TVBLOG' ANDRÀ AL POSTO DELLA BALIVO - PER ''AGORA''' DUELLO COSTAMAGNA/GIANDOTTI

Salvini ancora attivissimo in Rai per difendere i suoi uomini e soprattutto le su donne. Inarrestabile sui social, ma anche sulla prima fila di dirigenti Rai per ottenere spazio adeguato nel palinsesto autunnale che sarà presentato a luglio invece cha a metà giugno (vista l'incertezza del mondo pubblicitario causa Coronavirus). La novità principale è il tentativo di salvare in corner, leggi Rai2, Elisa Isoardi e la sua Prova del Cuoco. Costretta ad abbandonare Rai 1, dove ci sarà il ritorno di Antonella Clerici, la Isoardi non si darebbe per sconfitta e avrebbe chiesto uno spazio settimanale, il sabato, sulla seconda rete, diretta da Ludovico De Meo.

Sulla stessa rete sarebbe stata anche ottenuta per Milo Infante la striscia quotidiana di infotainment alle 14. Su Rai 1 invece Salvini, nello scontro fratricida per Unomattina tra il conduttore Roberto Poletti e l'opinionista Monica Setta, avrebbe deciso di puntare sulla giornalista, che tuttavia ufficialmente smentisce simpatie per le bandiere verdi. Insomma i palinsesti autunnali si stanno componendo, pur tra mille pressioni (vedi duello Costamagna/Giandotti) ed antipatie personali (chiedere a Serena Bortone), ed aumentano le telefonate per conquistare gli ultimi spazi disponibili: oramai luglio è vicinissimo.

