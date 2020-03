INCUBO AMERICANO – CADAVERI PORTATI VIA DAGLI OSPEDALI E DISPOSTI DENTRO I CAMION REFRIGERANTI: LE IMMAGINI CHOC ARRIVANO DA NEW YORK DOVE SI REGISTRANO 776 MORTI E 33MILA CONTAGI – OSPEDALI DA CAMPO E OBITORI SPUNTANO COME FUNGHI MENTRE È ATTRACCATA LA "USN COMFORT" SULLA QUALE SARANNO RICOVERATI I MALATI NON COVID – INTANTO I FUNZIONARI GOVERNATIVI UTILIZZANO LA POSIZIONE DI MILIONI DI CELLULARI PER SEGUIRE I MOVIMENTI DEGLI AMERICANI DURANTE LA PANDEMIA… - VIDEO