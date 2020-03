29 mar 2020 12:32

LA GUERRA DI PIERO (AL CORONAVIRUS) – L’AMICA DI CHIAMBRETTI: "COMBATTE IN OSPEDALE. MAI AVREI IMMAGINATO CHE SAREBBE STATO COLPITO DA QUESTA TRAGEDIA. AVER PERSO LA MADRE NELLO STESSO OSPEDALE IN CUI SI TROVAVA HA COSTITUITO LA DISPERAZIONE PIÙ GRANDE. NON SI PUÒ ACCETTARE. QUESTO VIRUS È RIUSCITO AD ALLONTANARE LE PERSONE CHE NON SI ERANO MAI SEPARATE, COME LORO"