4 mar 2022 15:09

GUERRITORE, CHE "BELVA"! - QUANDO LA FAGNANI LE DICE “L’ACCUSA CHE LE RIVOLGONO È QUELLA DI ESSERE UNA RADICAL-CHIC DEI PARIOLI, LA SOLITA SINISTRA SALOTTIERA”, L’ATTRICE DIVENTA UNA IENA: “NON LO VOGLIO NEMMENO SENTIRE, SENNÒ MI ALZO E ME NE VADO, NON SONO ACCUSE, SONO STRONZATE DI PERSONE IGNORANTI. E’ DISINFORMAZIONE” - “GABRIELE LAVIA MI HA TRADITO MOLTISSIMO NEGLI ULTIMI ANNI, NON ME L’ASPETTAVO”