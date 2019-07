GUIDA PER I GENTILUOMINI CHE SI APPRESTANO A VEDERE FILM PORNO CON LA RAGAZZA - POTETE SCEGLIERE UN VIDEO LESBO, O UNA COSA A TRE, PER NON SBAGLIARE. SE LEI VI SEMBRA PIÙ DISTURBATA CHE ECCITATA, BE’ LASCIATE STARE, OPPURE DEDICATEVI A UN CUNNILINGUS, PER FARLA TORNARE PROTAGONISTA…

bridget phetasy 7

Bridget Phetasy per Playboy

La prima cosa che un uomo vuole fare, quando scopre che conosci bene il suo genere preferito, è guardare del porno insieme. La sua mente è un ricettacolo di licenziosità, piena zeppa di pensieri perversi, perciò, se volete rendere piccante la vostra relazione, che sia di lunga data o occasionale, ricordatevi che una volta avuto accesso ai meccanismi depravati del vostro partner, non si torna più indietro.

i video porno possono ravvivare la passione jayden jaymes

Mi permetto di stilare una guida per i gentiluomini che si apprestano a vedere film per adulti con la ragazza. Innanzitutto cancellate la cronologia, per evitare di marcare subito maiali con titoli che sono tutti un programma. Accendete una candela, mettetela a suo agio: la cosa non funziona se la donna non si sente al sicuro. Controllate in continuazione il suo stato emotivo, chiedendole se è tutto ok. Inizialmente state lontani da siti di bondage e sadomaso, non esponetela ad immagini traumatiche, a meno che lei non sia già esperta.

FILM PORNO "3 MISTRESSES": DEVON JAMES, HOLLY SAMPSON E JOSLYN JAMES

Insistete affinché sia lei a scegliere. Se non lo fa, non ci cascate: vi sta mettendo alla prova e voi dovete scegliere saggiamente. Cosa? Un porno per donne. Uomini e donne non guardano gli stessi porno, e, all’interno del porno, non sono eccitati dalle stesse cose. Potete scegliere un video lesbo, o una cosa a tre, per non sbagliare. Controllate le sue reazioni: se è scioccata, non è il caso di continuare.

il porno lesbo montato da orson welles 11

Fatele complimenti: anche la donna più bella al mondo ha bisogno di sentirsi dire belle parole, soprattutto se sta guardando all’opera delle pornostar che ogni uomo desidera. Se necessario mentite, ditele che tutti sanno che lo “squirting” non esiste e che è una aspettativa non realistica, ditele che le tette rifatte sono volgari. Lei non deve sentirsi sotto pressione e non all’altezza delle aspettative dell’uomo.

le pornostar nei film lesbo non sono lesbiche

Se la vostra partner appare rilassata, voi non rilassatevi, non raccontatele subito le vostre fantasie fetish più zozze. Semmai lavorate affinché, nel tempo, si crei quella confidenza e fiducia che le renderanno realizzabili. Tra i film porno, evitate assolutamente le categorie “Teen”, “Milf”, “Mom” e “Step-Mom”: sono le categorie più cercate dagli uomini ma fate la figura del pervertito.

FILM PORNO "3 MISTRESSES": DEVON JAMES

Evitate domande di cui non volete sentire la risposta o che vi renderebbero gelosi, tipo: «Sei mai stata con un uomo con il cazzo così grosso?». Se lei vi sembra più disturbata che eccitata, be’ lasciate stare, oppure dedicatevi a un cunnilingus, per farla tornare protagonista.

la pornostar lisa ann