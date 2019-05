HA IMPARATO BENE - AL "GRANDE FRATELLO IL CANTANTE CRISTIAN IMPARATO, GAY DICHIARATO, CONFESSA LA SUA "BLACK FEVER": "IO CON UN UOMO NERO? VORREI PROVARE, QUELLI HANNO UN GROSSO MICROFONO... MA PALERMO NON E’ COME MILANO, SIAMO SEMPRE GLI STESSI…” – POI RIVELA: “ FIN DA PICCOLO SONO STATO ATTRATTO DAI MASCHI. NON SONO COSE CHE PUOI CAMBIARE O CURARE. QUESTA È NATURA, CI NASCI"…

Niente tabù al Grande Fratello, specialmente di notte. Cristian Imparato, il giovane cantante diventato famoso da ragazzino partecipando a Io Canto, è gay dichiarato e con Valentina Vignali e Gennaro Lillio parla di sesso senza alcuna inibizione.

È il modello a stuzzicare il coinquilino chiedendogli dei suoi gusti sotto le lenzuola, e Imparato sta al gioco. "Ti piacerebbe andare con uno di colore?", gli chiede. Risposta secca: "Assolutamente sì, vorrei provare, ma a Palermo (dove vive Cristian, ndr) non trovo, non è una metropoli come Milano, siamo sempre gli stessi". "E poi - ha aggiunto maliziosetto il cantante - hanno un grosso microfono...".

La Vignali e Gennaro però lo fanno sbottonare anche sulla sua "formazione" omosex: "L'ho sempre saputo, fin da piccolo. Ho sempre sentito qualcosa verso l'uomo", rivela Cristian senza negare di aver avuto una volta una forte attrazione per una ragazza. "Ma poi solo maschi. Non sono cose che puoi cambiare o curare. Ci sono matti che parlano di terapie e psicologi. Tu infatti non puoi andare da uno psichiatra per diventare gay. Questa è natura, ci nasci".

