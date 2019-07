HABEMUS “ROMULUS” – CAPANNE, FANGO E LOTTE DI POTERE: VIAGGIO NELLA SERIE DI MATTEO ROVERE PER SKY – RACCONTERÀ LA NASCITA DI ROMA E, COME “IL PRIMO RE”, SARÀ GIRATA IN PROTOLATINO, “UNA LINGUA CHE NON ESISTE, MESSA INSIEME E RICOSTRUITA” – A METÀ TRA ''GAME OF THRONES'' E ''VIKINGS'', AMBIENTATA NEL 700 A.C. - VIDEO

Gianmaria Tammaro per “la Stampa”

romulus francesco di napoli alias wiros

«Non c' erano fonti scritte a cui affidarsi. Siamo partiti da una tomba». Valentina Taviani, costumista di Romulus e Il primo Re, mette subito le cose in chiaro. La ricostruzione storica a cui la squadra di Matteo Rovere, showrunner della serie di Sky, Cattleya e Groenlandia, ha lavorato, è una ricostruzione attenta per quanto possibile. «Rispetto a Il primo Re - continua - abbiamo ricreato ogni cosa. Abbiamo affittato solo gli elmi».

Dopo il successo del film con Alessandro Borghi, Matteo Rovere è tornato sul set per raccontare nuovamente, da un' altra angolazione, la storia di Roma. Sono state edificate due città: Alba Longa e Velia. I colori degli abiti, come dice la Taviani, sono basici. Le armature non sono che lunghe tonache rosse con una placca di metallo sul petto. «Qui c' è civiltà. Cosa che nel Primo Re non c' era». Alba Longa, ricostruita vicino a Roma, appare come un villaggio di capanne di legno e pietra. «È la prima volta - dice Tonino Zara, scenografo - che una cosa del genere viene fatta in Italia».

La costruzione di Alba Longa Romulus non è solo la nuova serie originale di Sky; è soprattutto l' ennesimo esperimento.

romulus – andrea arcangeli e gabriel montesi alias principe iemos e cnaeus

«Forse - dice Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia - è la serie più complicata mai fatta». Qualcuno la paragona a Game of Thrones, ma visitando gli interni delle case di Alba Longa sembra di essere sul set di Vikings. La storia è ambientata nel 700 A. C. circa. I protagonisti sono tre ragazzi: Iemos, interpretato da Andrea Arcangeli, Wiros, da Francesco Di Napoli, e Ilia, da Marianna Fontana.

matteo rovere foto di bacco

«Se nel Primo Re ci eravamo concentrati sull' arcaicità del racconto, qui mostriamo il potere», dice Matteo Rovere. Insieme a Filippo Gravino e a Guido Iuculano ha firmato le sceneggiature. E con Michele Alhaique e Enrico Maria Artale si è diviso la regia dei dieci episodi da 50 minuti l' uno.

romulus marianna fontana alias ancella lia

«La serialità italiana continua a crescere - annuncia Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya -. Siamo in piena occupazione, le settimane di lavoro sui set sono raddoppiate».

«Per Sky - si inserisce Hartmann - l' apertura internazionale è diventata importante, specie adesso, con la fondazione degli Sky Studios. Vogliamo essere la casa del talento». I lavori per questa serie sono cominciati più di due anni fa, prima ancora de Il primo Re: secondo indiscrezioni, il film sarebbe stato una prova generale per convincere Cattleya a partecipare a questa impresa.

IL PRIMO RE

«La prima cosa che ho pensato - scherza Tozzi - è che Matteo fosse pazzo». Sul set, si respira un' aria di condivisione totale. Lo confermano i due registi Alhaique e Artale che hanno potuto partecipare attivamente allo sviluppo del progetto.

In lingua protolatina

IL PRIMO RE

Per i tre protagonisti, questa è l' occasione di una vita. «C' è stato sicuramente un approccio traumatico - confessa Arcangeli, che interpreta il ruolo di un principe che deve riconquistare il trono -, perché non sai mai come rendere il protolatino, ma poi impari». Tutta la serie è parlata in una lingua che non esiste: messa insieme e ricostruita, in parte latino e in parte qualcos' altro. «Romulus - dice Hartmann - potrà essere vista anche in italiano». «Questa è una parte importante per me - dice Di Napoli, che interpreta uno schiavo -. Posso dimostrare di saper fare altro». «È fondamentale la musicalità - interviene Fontana, che interpreta una vestale -. E il protolatino è esattamente questo: ritmo».

MATTEO ROVERE

Nella visione di Rovere c' è chiaramente un' idea di racconto ampia, con più stagioni, ma è ancora presto per dire se Romulus avrà un seguito. La sensazione è che rappresenti qualcosa di inedito nel panorama italiano. Anche la scena a cui assistiamo, con Arcangeli e Giuseppe Buselli, che interpreta il fratello di Iemos, Enitos, ne è una prova: molto fisica, molto precisa, in una carrellata dall' interno all' esterno. Romulus, che andrà in onda su Sky, verrà distribuita a livello internazionale da ITV.

IL PRIMO RE IL PRIMO RE IL PRIMO RE IL PRIMO RE IL PRIMO RE