21 mag 2019 12:50

HABEMUS NOMINE - TUTTI I NOMI, IN ANTEPRIMA SU DAGOSPIA - MONTANARI, GIANNOTTI, MARTORELLI, LUPPI, VENTURA… - SALINI, CHE ORA PUNTERÀ TUTTO SUL GRANDE RITORNO DI FIORELLO IN RAI (MA NON ALLE CIFRE RIPORTATE DA ALCUNI QUOTIDIANI, CHE NON SAREBBERO APPREZZATE IN CASA 5 STELLE) PUNTERÀ ANCHE SETTIMANE A RISOLVERE AMICHEVOLMENTE LA QUESTIONE FAZIO, DANDO UNA NUOVA COLLOCAZIONE A "CHE TEMPO CHE FA"