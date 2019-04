HABEMUS PALINSESTI (ESTIVI)! – COME DAGOANTICIPATO SIMONA VENTURA È APPRODATA A “THE VOICE”, POI TORNANO PIPPO BAUDO (PER UNA SERATA), VASCO ROSSI E RENZO ARBORE CON UNO SPECIALE “SWING” – A SAN MARINO TV VANNO IL DIRETTORE DELLA SICUREZZA RAI MAURIZIO CENNI E GIANCARLO MAZZUCA (EX COMPONENTE DEL CDA DI VIALE MAZZINI)

Marco Antonellis per Dagospia

Mentre come Dagoanticipato nei mesi scorsi Simona Ventura approda a The Voice, nel corso dell'ultimo Cda dell'azienda di viale Mazzini si è parlato (e molto) anche dei palinsesti (estivi). Ufficialmente sono top secret ma Dagospia è in grado di anticiparvi i programmi più ghiotti: su Raiuno ci sarà spazio per festeggiare il compleanno di Pippo Baudo con una serata speciale, poi sarà il turno di Vasco Rossi con una seratona dedicata e si punterà molto su Renzo Arbore con "Swing Arbore".

Sempre nel palinsesto estivo è previsto il ritorno di "Storie maledette" su Raitre. Ma nell'ultimo Cda di viale Mazzini sono stati anche nominati i consiglieri che rappresenteranno la Rai in Auditel, San Marino Radio Tv e Ter-Tavolo Editori Radio. Nomine di sola pertinenza dell'amministratore delegato Fabrizio Salini e comunicate al cda di viale Mazzini, che si limita a prendere atto delle stesse.

Al Tavolo Editori Radio entrano il direttore marketing Rai, Roberto Nepote, il direttore della Radio, Roberto Sergio, e il presidente di Rai Pubblicita', Antonio Marano. Invece in Auditel, Nepote (nuova nomina), il Chief financial officer Rai, Giuseppe Pasciucco, e confermati Ciannamea e Marano. Quanto a San Marino Radio Tv, i consiglieri espressi dalla Rai sono Giancarlo Mazzuca (componente del precedente Cda di viale Mazzini), il Chief technology officer Rai, Stefano Ciccotti, e il direttore Safety & security Rai, Maurizio Cenni.

