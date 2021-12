HAI CAPITO BOTTURA! LO CHEF PUBBLICA SU INSTAGRAM UN SELFIE “CHEEK TO CHEEK” CON BEYONCÉ: “BUON NATALE A TUTTE LE ANIME SENSIBILI”. NESSUNO SAPEVA CHE LA POPSTAR FOSSE A MODENA PER LE FESTE, E I FOLLOWER IMPAZZISCONO: “ERA DAI TEMPI DI PAVAROTTI&FRIENDS CHE NON SI VEDEVANO PERSONALITÀ DI QUESTO CALIBRO…”

«We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and Happy New Year!!!! From @beyonce and me to all the sensitive souls #christmas». E cioè, «buon Natale e felice anno nuovo, da me e Beyoncé a tutte le anime sensibili del Natale».

Con tanto di foto guancia a guancia insieme alla popstar americana.

Sa sempre come stupire Massimo Bottura, chef tre stelle Michelin che, dal proprio profilo Instagram — un milione e mezzo di followers — ha lanciato i suoi personalissimi auguri. Nessun’altra specifica a corredo di un post da 84mila like e una sfilza di commenti che sembra non avere fine.

Ai più attenti non sarà sfuggito un particolare: la casacca d’ordinanza, di chi sta ai fornelli. Segno che lo chef tristellato potrebbe essere nella sua Osteria Francescana, a Modena. Come peraltro insinua un utente: «A Modena oggi!?!?!?!? Cavolo… era dai tempi del Pavarotti&Friends che non si vedevano personalità di questo calibro sotto la Ghirlandina!!! Grazie Massimo». Per la cronaca, la Ghirlandina è la Torre simbolo della città di Modena. Mentre qualcun altro scrive: «No way: two leggends in one pic», «Non c’è storia, due leggende in uno scatto».

Lui, Bottura, non conferma, né smentisce. Lascia parlare i followers. E continua a lavorare per i fortunati che sono riusciti a prenotare un pranzo o una cena. Magari proprio quella dell’ultimo dell’anno, portafogli permettendo. Degustare le dieci portate e gli otto calici previsti costerebbe mille euro a testa.

Cosa si mangia? Prelibatezze dal mondo: Sudamerica, Asia, Moldavia e, naturalmente, Italia. Perché la cucina di Bottura è una sorta di fil rouge gourmet che avvicina anche quando viaggiare si fa difficile.

E fa stare bene. In tavola, dunque, mini tacos di gamberi rossi, caipirinha calda e fredda e fish and chips on the beach. Poi pink russian, con anguilla alla brace, caviale, brodo acido di shiso, basilico giapponese, lamponi e rapa rossa; midnight in Tokyo, con soba tiepida di grano saraceno, pesto mediterraneo e baccalà; black pepper lobster, astice in salsa leggera al pepe.

A seguire, la vie en rose e cioè spugnole ripiene di cotechino in brodo acido di prugne e rose; clamgyetang, dumpling di maiale e vongole, zuppa di pollo e tartufo bianco, anatra certosino in salsa di agrumi e spezie; moncake, anatra con frutta secca, foie gras e tartufo nero. Infine, un dolce moldavo, il gugutsa’s hat, e panettone e lenticchie con crema leggera di arancia. Il tutto accompagnato da Valpolicella, Trebbiano, Ribolla, Riesling e Champagne. Chissà che cosa avrà mangiato Beyoncé. Di certo, con questa cucina, sarà rimasta estasiata.

