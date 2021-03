HANNO INOCULATO IL PAZIENTE ZERO: RENATINO POSTA LA SUA FOTO MENTRE RICEVE LA PRIMA DOSE DI VACCINO – IL MESSAGGIO DEL CANTANTE CHE RICEVE GLI APPLAUSI DI ZINGARETTI - L’ANNO PASSATO ZERO RISPOSTE STIZZITO ALLE ILLAZIONI SU UNA SUA PRESUNTA MALATTIA: "MA CHE DEVO FA’? MI DEVO PRESENTARE COL CERTIFICATO MEDICO? CON LE ANALISI DEL SANGUE IN MANO? STO BENE, RINGRAZIANDO DIO, CERTO SE CONTINUA QUESTA CAMPAGNA DENIGRATORIA FINIRÒ PER STAR MALE. BASTA”

Laura Martellini per corriere.it

Una foto postata su Facebook, lui con il cappelletto di lana in testa, la mascherina nera, che si fa vaccinare. Colto nell’attimo dell’inoculazione. Così Renato Zero fa sapere ai fan che oggi è stato il suo turno.

Entusiasta e con il pensiero rivolto al futuro, scrive l’artista, cui non manca mai l’ironia: «Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!».

Da sabato 20 marzo 2021 la prenotazione on line della vaccinazione è stata estesa nel Lazio anche alle età età 70-71 anni (i nati nel 1950-1951). Proprio la nascita del Renatone nazionale, venuto alla luce a Roma nel 1950. Subito chiamato a ricevere la sua dose per la salvezza, e se c’è già chi arriccia il naso, l’effetto spot è assicurato. Se infatti per entrare fisicamente nell’hub è ancora presto (ora si stanno vaccinando le fasce d’età precedenti) , come noto le persone con patologie hanno una priorità.

Il cantante tiene molto alla sua privacy, difficile sapere, ma l’anno passato risposte stizzito alle illazioni su una sua presunta malattia: «Ma che devo fa’? Mi devo presentare col certificato medico? — s’era sfogato con un quotidiano —. Con le analisi del sangue in mano? Sto bene, ringraziando Dio, certo se continua questa campagna denigratoria finirò per star male. Basta. Sono stufo». Diversamente va con Astrazeneca: nella struttura della Nuvola all’Eur è disponibile anche per fasce d’età antecedenti a quelle scandite dalle norme regionali.

Tanti cuoricini in risposta al messaggio da parte dei fan, fra cui colleghi famosi dello spettacolo, come Leonardo Pieraccioni. Anche il governatore Nicola Zingaretti plaude su Facebook, postando il simbolo del battito di mani.

