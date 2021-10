7 ott 2021 13:43

HARUKI MURAKAMI E’ IL NUOVO PHILIP ROTH: ANCHE QUEST’ANNO NON VINCE IL NOBEL PER LA LETTERATURA CHE PRENDE LA VIA DELL’AFRICA E VA A ABDULRAZAK GURNAH - LO SCRITTORE NATO A ZANZIBAR (COME FREDDIE MERCURY) È STATO PREMIATO PER LA SUA INTRANSIGENTE ANALISI “DEGLI EFFETTI DEL COLONIALISMO E DEL DESTINO DEI RIFUGIATI TRA CULTURE E CONTINENTI”