HAUSER OF CARDS – MUORE NEL SONNO PER UN MALORE, A 44 ANNI, ERICA VITTORIA HAUSER, MODELLA E DISEGNER. PARTECIPÒ A "UOMINI E DONNE" PER AMORE DI UN EX CALCIATORE, IVANO ROTOLI, L' EX CALCIATORE (DELLA SERIE B E C) CON IL QUALE EBBE POI UN FLIRT. HO SAPUTO CHE DOPO SOLO TRE GIORNI DALLA FINE DELLA NOSTRA STORIA, AVREBBE CONOSCIUTO UN’ALTRA DONNA E…

Ilaria Sacchettoni per il "Corriere della Sera"

La notizia fa rapidamente il giro dei siti, tra esclamazioni stupite e commenti addolorati: Erica Vittoria Hauser, modella, disegnatrice di interni, protagonista di una stagione televisiva - fu «corteggiatrice» a Uomini e Donne di Maria De Filippi - è morta nel sonno a quarantaquattro anni.

Le foto la ritraggono slanciata e minuta con l' immancabile frangetta in una serie di scatti degli ultimi anni, quando, lontana dai palinsesti televisivi, si era ingegnata a fare altro. Fronteggiare il Covid come tutti, tanto per fare un esempio: sul suo profilo Facebook spicca l' invito pubblicato ai tempi del primo lockdown, «se ti vuoi bene resta a casa». A dire quali fossero le priorità durante l' anno terribile della pandemia.

Sola, nella sua casa romana, la Hauser è stata portata via da un' ambulanza del 118 i cui medici hanno potuto constatare il decesso per arresto cardiaco. Nessun mistero, nessuna inchiesta: i funerali, fissati nella bella chiesa di san Gioacchino, al quartiere Prati, sono previsti per questa mattina alle undici. Bella senza essere vistosa, la Hauser era nata nel Liechtenstein ed è morta nella notte fra Pasqua e Pasquetta. Sui social radunava moltissimi follower che, avviliti, hanno postato commenti affettuosi.

Lontana da Mediaset dal 2013, probabilmente considerava la sua una breve avventura mediatica, un' esperienza circoscritta del proprio curriculum eclettico. Ma com' era iniziata quell' avventura? La fascinazione per Uomini e Donne era sbocciata vedendo in tivù Ivano Rotoli, l' ex calciatore (della serie B e C) con il quale ebbe poi un flirt. Breve e può anche darsi dal sapore amaro considerato che, sul punto, ebbe a dire: «Ho saputo che dopo solo tre giorni dalla fine della nostra storia, dopo che avevamo dormito abbracciati, avrebbe conosciuto un' altra donna e si sarebbe fidanzato con lei. Un uomo che dice di essere innamorato, che fa progetti anche importanti, non può rinnegare la propria donna così all' improvviso senza dare una spiegazione, sparendo nel nulla».

Dispiacere anche a Mediaset dove fanno sapere che, probabilmente, la ricorderanno nella prossima puntata di Uomini e Donne .

