Urban Vision, media company leader nel fund raising finalizzato alla tutela del patrimonio culturale e alla riqualificazione di aree urbane, da sempre sensibile a tematiche di Social Responsibility, dopo aver fatto sentire la propria solidarietà nel mese di marzo, mettendo a disposizione gratuitamente tutti i propri impianti pubblicitari digitali di Milano per i brand partner e i clienti che si sono fatti portatori di messaggi solidali o di pubblica utilità, lancia una nuova iniziativa curata da TOILETPAPER.

Urban Vision e TOILETPAPER insieme in una campagna sociale e di raccolta fondi. TOGETHER, FOREVER questo il claim che sostiene un messaggio universale di cooperazione e collaborazione tra gli individui. Lontani ma uniti, l’immagine raffigura due dita che si avvicinano e si uniscono. É un’immagine onirica, ambientata tra le nuvole, che forma il simbolo dell’infinito, segno di speranza, unione e continuità. La collettività ha bisogno di tutti, insieme possiamo farcela. Per dare concretezza al messaggio la campagna sostiene la donazione diretta - DONATE NOW - al DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – GOVERNO ITALIANO segnalando l’iban IT49J0100003245350200022330.

Conosco il team creativo di TOILETPAPER - fondata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari - da diversi anni. Abbiamo collaborato per un film di cui ero uno dei produttori “ – racconta Gianluca De Marchi - Amministratore Delegato di Urban Vision. “Una collaborazione artistica che ho sempre ritenuto stimolante, diversa e dirompente. Oggi, siamo tutti coinvolti in quello che sta succedendo e abbiamo la possibilità di comunicare a favore della collettività. Ci è sembrato naturale e giusto pensare a questa campagna e unire le nostre competenze per mandare un messaggio positivo e promuovere la raccolta fondi per il Dipartimento della protezione civile nazionale, che oggi più che mai, è impegnato a far fronte a tutte le esigenze delle strutture sanitarie, operatori , medici e singoli cittadini in difficoltà”.

La campagna sarà on air sui circuiti di maxi led digitali Urban Vision di San Babila e San Calimero. Sarà inoltre pubblicizzata anche sulle diverse piattaforme digitali di Urban Vision e di TOILETPAPER così da poter divulgare e amplificare i messaggi supportati attraverso le proprie community di riferimento.

