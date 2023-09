HO VISTO LEI CHE BACIA LEI – ANNALISA FLUID EDITION: “IN ADOLESCENZA HO AVUTO UN FLIRT CON UNA RAGAZZA” – “IO INCINTA? STORIA INVENTATA DI SANA PIANTA – MORGAN CHE URLA “FROCIO” DAL PALCO A UNO SCONOSCIUTO? STENDIAMO UN VELO PIETOSO. CERTI ATTEGGIAMENTI NON SI GIUSTIFICANO MAI” – “MIO MARITO? NON ERA CERTO UN MIO FAN, ASCOLTAVA GUCCINI" – “SANREMO? PER ANDARE ALL’ARISTON MI SERVIREBBE LA CANZONE PERFETTA”. POI RIVELA CHE ALLA BASE DI “BELLISSIMA” C’È UN DUE DI PICCHE: “ERO IN TIRO, AL MIO MASSIMO, MI SENTIVO SICURA. MA LUI…” – VIDEO

Stefano Mannucci per il Fatto Quotidiano – Estratti

ANNALISA SCARRONE

Da qualche parte nel mondo c’è un uomo che, con buona certezza, sta dando capocciate al muro. Da almeno un anno. Lui, il protagonista di Bellissima, l’hit che ha aperto l’autostrada del successo per Annalisa. Per lei, un due di picche terapeutico. “Tutto vero. Non potrei mai scrivere una storia altrui.

È un episodio preciso. Lo aspettavo, ma niente. Ero in tiro, al mio massimo, mi sentivo sicura. Non si presentò. Però la canzone mi è servita per elaborare lo smacco”. Come racconta nel testo, per il suo outfit di quella sera aveva scelto una leggendaria griffe made in Paris. Non è che fosse uno sponsor? “No, per me quel marchio è un simbolo di eleganza, una proposta è arrivata dopo. C’è molta Francia nei miei pezzi, un altro brano racconta di un crollo personale a Saint Tropez, durante la pandemia”.

ANNALISA SCARRONE 5

Però ora le cose girano a mille: il nuovo album E poi siamo finiti nel vortice è una riuscita collezione di pop contemporaneo estate-autunno, e l’appuntamento live al Forum di Assago del 4 novembre (replica in aprile, tour a seguire) bastano per tenere sulla corda la reginetta delle classifiche 2023. “Mi sveglio di notte con l’ansia, il cervello gira come una lavatrice”, ammette. In un’agenda che scoppia ha trovato il tempo di sposarsi con un signore che ascoltava Guccini: “Adesso ha allargato i suoi orizzonti musicali. Prima sapeva chi fossi, non era esattamente un mio fan”. Si è convinto sentendola sotto la doccia? “Non canto mai quando mi lavo”, giura Annalisa.

ANNALISA SCARRONE 9

Come sia, le sue nozze hanno inevitabilmente scatenato i gossippari. “La storia che io sia incinta è inventata di sana pianta. Una frottola che mette tristezza: come se fossimo così all’antica da rendere automatica e immediata una gravidanza solo dopo il matrimonio. I bambini si possono fare senza la fede al dito, o mai. Questo è un tema delicato: prima di sparare sciocchezze simili bisognerebbe pensare a chi ha difficoltà a restare in dolce attesa. Non parlo di me”.

Sono tempi oscuri: mentre in Mon Amour la savonese ha messo giù un giocoso racconto di baci fluidi (dopo aver dichiarato che sì, in adolescenza aveva avuto un flirt con un’altra ragazza), ci sono colleghi che urlano “frocio” dal palco a uno sconosciuto. “Stendiamo un velo pietoso. Certi atteggiamenti non si giustificano mai, men che meno sul piano artistico. Gentilezza ed empatia sono grandi forme di intelligenza. Il disprezzo è per definizione stupido”.

ANNALISA SCARRONE 33

(...)

Intanto è nel frullatore, e da control freak soffre: “Sono girovaga, non so mai dove siano le mie cose. Se a Savona a casa dei miei, o nel mio appartamentino, nel mio appoggio-studio a Milano, a Genova da mio marito. Apro la valigia, non trovo i miei vestiti e li ricompro, finisce regolarmente così”. Di cambi d’abito potrebbe avere bisogno se le voci che la vogliono a Sanremo (come spalla di Amadeus fuori gara o da concorrente) dovessero diventare realtà. In estate ha incontrato il vate del rock nazionale. Chissà se… lei nicchia: “Per andare all’Ariston mi servirebbe la canzone perfetta”. Incontentabile Annalisa.

