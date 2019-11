30 nov 2019 11:59

HOARA (NON) PACIS - LETTERA INFUOCATA DELLA BORSELLI AL 'FATTO': ''ARTICOLO GRAVEMENTE DIFFAMATORIO, MI AVETE ACCOSTATO A RIN TIN TIN'' - DELBECCHI REPLICA E CONTINUA A PUNZECCHIARE NICOLA PORRO: ''DEVO AVERLO PUNTO SUL VIVO. NON SAPEVO CHE LA PRIMADONNA DEL BAGAGLINO AVEVA ANCHE LAVORATO PER LA RUSSA AL MINISTERO DELLA DIFESA, TANTO DA ESSERE SOPRANNOMINATA…''

"ANCHE UN'EX DONNA DI SPETTACOLO HA OPINIONI" Lettera di Hoara Borselli al ''Fatto Quotidiano'' Egregio Direttore, intendo replicare all' articolo gravemente diffamatorio, ai miei danni, a firma Nanni Delbecchi. Il mio accostamento a "Rin tin tin", lo stesso titolo dell' articolo, i dubbi espressi sul mio curriculum e, addirittura, alla mia intelligenza ("un talk si giudica anche dalle menti che lancia") travalicano ampiamente i limiti del diritto di critica per risolversi, invece, nel gratuito dileggio e nella diffamazione. Il Vostro critico ha attinto informazioni sul mio conto da Wikipedia. Gli è, peraltro, sfuggito che partecipo, da tempo, a due diverse trasmissioni tv (Quarta Repubblica e Non è L' Arena). Delbecchi si chiede, a quale titolo, un' ex donna dello spettacolo possa esprimere opinioni. Io credo in virtù della propria cultura, dell' interesse verso l' attualità ed anche degli studi fatti. I miei (ho un diploma magistrale) non sono culminati nella laurea, ma questo non mi impedisce di avere delle idee. Penso che la partecipazione di un professionista della tv vada valutata sulla base del contenuto dei suoi interventi e del rispetto che mostra di avere per le persone e le opinioni altrui. Rispetto che pare manchi, del tutto, al giornalista, per cui mi riservo di adire le sedi meglio viste a tutela del mio onore e del mio decoro. Hoara Borselli LA REPLICA DI DELBECCHI: Gentile signora Hoara, l' accostamento a Rin Tin Tin a mio modo di vedere era lusinghiero; "Le avventure di Rin Tin Tin" con l' indimenticabile sergente O' Hara era uno dei miei programmi preferiti da bambino. Ma veniamo al punto che più mi preme. Lei scrive: "Delbecchi si chiede, a quale titolo, un' ex donna dello spettacolo possa esprimere opinioni". Non ho scritto questo, né avrei potuto, non avendo il piacere di conoscere la Sua carriera. Ho sostenuto invece, e lo ribadisco, che la credibilità di una trasmissione di parola si giudica dai suoi ospiti, nessuno escluso. Attribuirmi l' affermazione di cui sopra, con tutta la caccia alle streghe politicamente corrette che ne consegue: questo sì, mi pare elemento diffamatorio nei miei confronti. DELBECCHI: ''MI ERO DIMENTICATO CHE HOARA BORSELLI ERA GIÀ STATA 'MISS DIFESA' E NON SOLO PRIMADONNA DEL BAGAGLINO'' Dall'articolo di Nanni Delbecchi per ''il Fatto Quotidiano'' P.S. Nicola Porro ha trovato disdicevole la mia ignoranza a proposito di Hoara Borselli, già primadonna del Bagaglino, ora prima politologa di Quarta Repubblica. Devo averlo punto sul vivo. In effetti avevo dimenticato che nel 2011 è stata collaboratrice del ministro Ignazio La Russa quale conduttrice di eventi (tanto da essere soprannominata "Miss Difesa"). Un' omissione importante. Ce ne scusiamo con l' interessata, e con l' interessato.