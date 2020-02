HOLLYWOOD SI TRASFORMA NEL FESTIVAL DEL FILM COREANO E LA CERIMONIA DEGLI OSCAR DIVENTA LA MENO VISTA DI SEMPRE - SARÀ L'ASSENZA DI UN PRESENTATORE (ANCHE SE L'ANNO SCORSO ANDÒ BENE), SARÀ CHE I FAVORITI ERANO DUE FILM STRANIERI (''PARASITE'' E ''1917''), MA DOMENICA SERA SI SONO PERSI 6 MILIONI DI SPETTATORI RISPETTO AL 2019. LONTANA L'EDIZIONE DEL 2014 CON ELLEN DEGENERES CHE COL SELFIE PIÙ RITWITTATO DI SEMPRE FECE IL RECORD DEGLI ULTIMI 20 ANNI (43,7 MLN)

Cristiano Ogrisi per www.movieplayer.it

La 92° Cerimonia di Consegna degli Oscar ha segnato un nuovo record negativo, visto che è risultata la cerimonia meno vista di sempre, dopo il risultato positivo dell'edizione del 2019, che invece aveva segnato un buon incremento di ascolti rispetto a un 2018 davvero magro di risultati di audience.

parasite miglior film

Nel 2019 la curiosità riguardo a un evento senza conduttori e, probabilmente, la presenza di film super campioni d'incasso come Bohemian Rhapsody e Black Panther aveva fatto tirare un sospiro di sollievo all'Academy, ma dopo la vittoria schiacciante di Parasite agli Oscar 2020, occorre raddrizzare il tiro. Infatti, l'audience medio di questa edizione è stato di circa 23,6 milioni, esattamente 6 milioni di telespettatori in meno rispetto all'altr'anno.

Nella fascia degli adulti 18-49, il rating è stato pari a 5.3, basandosi sul Nielsen's Live + Same Day Fast National Ratings, numero significativamente più basso rispetto al 7,7 del 2019. Precedentemente la cerimonia degli Oscar meno vista è stata quella del 2018, i cui numeri riportano 26,5 milioni di telespettatori, con un rating in quella fascia di adulti di 6.8. Nonostante gli Academy Awards abbiano battuto tutti gli altri eventi cinematografici dell'anno, sono stati comunque supereati dai Grammys 2020, usciti dalla 'lotta' con un rating del 5.4.

oscars 2020 highlights parasite and bong joon ho takeover joaquin phoenix and brad pitt win their 1st ever oscar

Quest'anno si è puntato molto sulle performance musicali di livello per creare un po' di attesa per la cerimonia, basti pensare all'apertura splendida di Janelle Monae, all'esibizione a sorpresa di Eminem sulla sua canzone vincitrice dell'Oscar o sul segmento In Memoriam accompagnato da Billie Eilish, una delle voci dell'anno, in cima a tutte le classifiche di vendita.

Di seguito i rating della cerimonia degli Oscar a partire dal 2001 a oggi, tanto per farsi un'idea:

2020: 23.6 million, Parasite (nessun presentatore)

2019: 29.6 million, Green Book (nessun presentatore)

2018: 26.5 million, The Shape of Water (Jimmy Kimmel)

2017: 32.9 million, Moonlight (Jimmy Kimmel)

2016: 34.4 million, Spotlight (Chris Rock)

2015: 37.3 million, Birdman (Neil Patrick Harris)

2014: 43.7 million, 12 Years a Slave (Ellen DeGeneres)

2013: 40.3 million, Argo (Seth MacFarlane)

2012: 39.3 million, The Artist (Billy Crystal)

2011: 37.9 million, Il discorso del re (Anne Hathaway/James Franco)

2010: 41.3 million, The Hurt Locker (Steve Martin/Alec Baldwin)

2009: 36.3 million, The Millionaire (Hugh Jackman)

2008: 32.0 million, Non è un paese per vecchi (Jon Stewart)

2007: 40. 2 million, The Departed (Ellen DeGeneres)

2006: 38.9 million, Crash (Jon Stewart)

2005 42.1 million, Million Dollar Baby (Chris Rock)

2004: 43.5 million, The Lord Of The Rings: The Return of the King (Billy Crystal)

2003: 33.0 million, Chicago (Steve Martin)

2002: 41.8 million, A Beautiful Mind (Whoopi Goldberg)

2001: 42.9 million, Il Gladiatore (Steve Martin)

jane fonda da' il premio ai produttori di parasite leonardo di caprio e brad pitt si congratulano con il cast di parasite joaquin phoenix 5 GIANNI MORANDI PARASITE cast e produttori di parasite joaquin phoenix 4 joaquin phoenix 3 joaquin phoenix 2 joaquin phoenix 1 joaquin phoenix e rooney mara brad pitt 4 brad pitt 2 brad pitt 5 joaquin phoenix, jane fonda e olivia colman brad pitt 6 brad pitt joaquin phoenix e arlyn phoenix joaquin phoenix, renee zellweger, brad pitt parasite miglior film