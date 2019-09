HOT DOGG – DAL PORNO AL RAP CRISTIANO FINO ALL’ULTIMO DISCO IN CUI RIPERCORRE LA SUA CARRIERA: BOLLORI, PASSIONI E PENTIMENTI DI SNOOP DOGG – GIOVANE PISCHELLO DI LONG BEACH, POI GANGSTER IN GESSATO E INFINE LEONE CON L’ANIMA RASTAFARI, TUTTI I CAMBIAMENTI D’ABITO DEL “CANE” RACCOLTI IN “I WANNA THANK ME” - VIDEO

1 – SNOPP DOGG: DAL PORNO AL PRIMO DISCO DI RAP CRISTIANO

31 gennaio 2001: l’America sprofonda nel terrore. Il rapper Snoop Dogg annuncia che produrrà un film porno – Snoop Dogg’s Doggystyle – e scatena i commenti e le critiche dei media. 18 anni dopo, Snoop è il rapper più amato da grandi, bambini e persino da Barack Obama, si dedica agli allenamenti della sua squadra di football e ha scritto un doppio album di “rap cristiano”, Bible of Love. Ma cosa è successo nel frattempo? Come ha fatto a ripulirsi l’immagine con il porno?

La risposta nel nuovo episodio di TAPE, la serie di ARTE dedicata alla storia musicale. «Dio dev’essere al mio fianco, qualunque cosa faccia», dice il rapper. «Quando ho preso decisioni sbagliate, unirmi a una gang, vendere droga, Dio era con me. Per la cronaca, ho messo la testa a posto». Potete vedere il video in cima all’articolo.

2 – ETERNO SNOOP DOGG, QUANDO IL CANE NON PERDE NÉ IL PELO NÉ IL VIZIO

Dal giovane pischello di Long Beach, al gangster in gessato del famigerato “braccio della morte”, passando per il leone con l’anima rastafari, il pastore e il pappone. Snoop Dogg si è spesso cambiato d’abito in quasi 30 anni di carriera e tutte le sue personalità siedono finalmente allo stesso tavolo in “I Wanna Thank Me”; un titolo a cui non servono spiegoni.

La diciassettesima fatica di Snoop accontenta un po’ tutti. Chi lo segue dall’era d’oro della West Coast in particolare troverà pezzi come “Focused”, la dedica a Nipsey Hussle nel sermone urbano di “One Blood, One Cuzz” e “Ventalation”, che porta in dote quel sound capace di lasciare le crepe nell’asfalto. Anche in cabina di regia spazio ai fedelissimi, con Battlecat, Soopafly e Swizz Beatz schierati in prima fila.

Manca giusto Dr. Dre all’appello, ma la festa è in ogni caso un successo. In fondo si sa: il lupo perde il pelo; il "cane" nemmeno quello.

