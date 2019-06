21 giu 2019 18:22

LA HUNZIKER CHIUDE IN CRESCITA (19,1%) E BATTE DON MATTEO IN REPLICA (13-14%) - UNDER21 GERMANIA-SERBIA SU RAI2 (5,5%) - DEL DEBBIO (5,8%) VS SPECIALE ''PIAZZAPULITA'' (5,8%) - GENTILI-BRINDISI (4,8-5,1%), GRUBER (8,3%) - 'FORUM' IN REPLICA SOPRA 'DON MATTEO' - DIACO CRESCE (10,6%) - 'FORUM' IN REPLICA SOPRA 'DON MATTEO' - VESPA (8,7%), MALE IL CONCERTO DI GUE PEQUENO (1,6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it Nella serata di ieri, giovedì 20 giugno 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.612.000 spettatori pari al 13.02% di share, nel primo episodio, e 2.220.000 spettatori pari al 14.02% nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – l’ultima puntata All Together Now ha raccolto davanti al video 2.710.000 spettatori pari al 19.12% di share (After Show di 4 minuti: 924.000 – 4.36%). JAX E MICHELLE HUNZIKER Su Rai2 l’incontro Under 21 Germania-Serbia ha interessato 1.082.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Autobahn – Fuori controllo ha intrattenuto 997.000 spettatori (5.11%). Su Rai3 Chef – La Ricetta Perfetta ha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori pari ad uno share del 6.51%. Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 849.000 spettatori con il 5.76% di share. Su La7 Speciale PiazzaPulita – Prima Io ha registrato 1.136.000 spettatori con uno share del 5.85%. Su Tv8 Dragon Trainer segna 413.000 spettatori con il 2.15%. Sul Nove Violenza Stupefacente ha raccolto 262.000 spettatori con l’1.3% (replica subito dopo: 181.000 – 1.5%). Su Rai5 Il Sogno del Podio, con Milly Carlucci, segna 73.000 spettatori con lo 0.4%. Su Rai Movie Snitch – L’Infiltrato raccoglie 310.000 spettatori e l’1.58%. Su Rai Sport l’incontro di Pallacanestro Sassari-Venezia, valevole per lo Scudetto, ha appassionato 368.000 spettatori e l’1.86%. don matteo Ascolti TV Access Prime Time Sul Nove la replica di Cucine da Incubo, al posto del sospeso – per la seconda volta – Chi Ti Conosce?, segna l’1%. Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.299.000 spettatori con il 17%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.034.000 spettatori con uno share del 15.64%. Su Italia1 CSI ha registrato 840.000 spettatori con il 4.48%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui raccoglie 860.000 spettatori con il 4.86% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.550.000 spettatori pari all’8.04%. Su Rete4 Stasera Italia Estate ha radunato 894.000 individui all’ascolto (4.85%), nella prima parte, e 992.000 spettatori (5.06%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.596.000 spettatori (8.26%). Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 478.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Cucine da Incubo ha raccolto 184.000 spettatori con l’1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 336.000 spettatori e l’1.9%. MICHELLE HUNZIKER Preserale Solo il 2.79% per CSI NY. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.180.000 spettatori (20.2%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.364.000 spettatori (23.92%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.828.000 spettatori, con il 17.78%, mentre Caduta Libera ha interessato 2.888.000 spettatori con il 21.31% (nel dettaglio gli ultimi 15 minuti con il gioco finale hanno raccolto 3.336.000 spettatori e il 22.29%). Su Rai2 l’incontro Under 21 Danimarca-Australia ha raccolto 603.000 spettatori (4.65%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 389.000 spettatori (3.31%). CSI New York ha totalizzato 426.000 spettatori (2.79%). Su Rai3 Blob segna 807.000 spettatori con il 4.87%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 667.000 individui all’ascolto (4.23%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 237.000 spettatori (share del 2.13%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 243.000 spettatori con l’1.6%. Daytime Mattina Tuttochiaro stabile sul 15%. hunziker Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 897.000 telespettatori con il 18.78%. Tuttochiaro ha ottenuto 757.000 spettatori (15.63%). Su Canale5 Planet ha intrattenuto 336.000 spettatori (7.2%). Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 157.000 spettatori con il 3.45%. Su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di 137.000 spettatori pari al 2.83% di share. Su Rai3 Agorà convince 424.000 spettatori pari all’8.67% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 26o.000 spettatori con il 5.78%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 145.000 spettatori (3.13%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 173.000 spettatori con il 3.51%. A seguire Coffee Break ha informato 194.000 spettatori pari al 4.28%. Daytime Mezzogiorno Rai2 rimane al di sotto del 5%. Su Rai1 Don Matteo 6 ha raccolto 1.077.000 spettatori con il 14.17% di share, nel primo episodio, e 1.631.000 spettatori con il 13.64%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.129.000 telespettatori con il 14.77%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 389.000 spettatori con il 4.87%. Su Italia 1 Person of Interest raccoglie 226.000 spettatori con il 3.21%. A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.113.000 spettatori con l’8.13%. Su Rai3 Tutta Salute raccoglie 359.000 spettatori (6.17%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 951.000 spettatori (11.52%). Quante Storie ha raccolto 824.000 spettatori (6.83%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 174.000 spettatori con il 2.94%, nella prima parte, e 252.000 spettatori (2.33%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 604.000 (4.47%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 325.000 spettatori con share del 5.7% nella prima parte, e 488.000 spettatori con il 4.54% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Daytime Pomeriggio Bene Bitter Sweet al 19.54%. veronica gentili Su Rai1 Io e Te ha convinto 1.285.000 spettatori pari al 10.58% della platea. Il Paradiso delle Signore in replica ha appassionato 1.025.000 spettatori pari al 10.45%. La Vita Diretta Estate ha raccolto 1.229.000 spettatori con il 14.77%, nella presentazione di 18 minuti, e 1.385.000 spettatori con il 16.34%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.463.000 spettatori con il 18.11%. Una Vita ha convinto 2.304.000 spettatori con il 18.03% di share. A seguire Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha ottenuto 2.188.000 spettatori con il 19.54%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.103.000 spettatori pari al 21.77% di share. Rosamunde Pilcher: Inaspettato come il Destino ha fatto compagnia a 1.109.000 spettatori (13.48%). Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha ottenuto 654.000 spettatori con il 5.45%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 595.000 spettatori con il 6.05%, nel primo episodio, e 543.000 spettatori con il 6.23%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 785.000 spettatori (5.75%), nel primo episodio, 768.000 spettatori (5.82%), nel secondo episodio. La serie animata I Griffin segna 703.000 spettatori (5.73%), primo episodio, e 555.000 spettatori (4.91%) nel secondo episodio. La sitcom Mom ha ottenuto 431.000 spettatori con il 4.15%. Will and Grace ha appassionato 271.000 spettatori con il 3.29%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.126.000 spettatori con il 15.76%. Question Time ha raccolto 375.000 spettatori (3.41%). sandra milo pierluigi diaco Aspettando Geo… segna 437.000 spettatori con il 5.2%. Geo ha registrato 649.000 spettatori con il 6.95%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da 690.000 spettatori con il 5.56%. Su La7 Tagadà ha interessato 404.000 spettatori (share del 3.16%), con Prima Pagina, e 402.000 spettatori (share del 3.78%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 178.000 spettatori con il 2.1%. Seconda Serata Vespa non va oltre l’8.73%. Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 706.000 spettatori con l’8.73% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 494.000 spettatori pari ad uno share del 13.31%. Su Rai2 Gue’ Pequeno in Concerto segna 196.000 spettatori con l’1.61%. Su Rai 3 Nuovi Eroi segna 469.000 spettatori con il 3.36% e 492.000 spettatori con il 4.14%. Su Italia1 Turistas è visto da 417.000 spettatori (4.06%). Su Rete 4 La Finestra della Camera da Letto è stato scelto da 139.000 spettatori con il 2.99% di share. Telegiornali TG1 Ore 13.30 2.879.000 (20.86%) Ore 20.00 3.762.000 (22.52%) TG2 Ore 13.00 1.760.000 (13.4%) Ore 20.30 1.181.000 (6.47%) – durata 15 minuti TG3 Ore 14.25 1.439.000 (11.34%) Ore 19.00 1.269.000 (10.25%) TG5 Ore 13.00 2.522.000 (19.06%) Ore 20.00 3.097.000 (18.24%) STUDIO APERTO Ore 12.25 1.372.000 (13.03%) bruno vespa antonella martinelli foto di bacco Ore 18.30 510.000 (5.3%) TG4 Ore 12.00 356.000 (4.26%) Ore 18.55 396.000 (3.29%) TGLA7 Ore 13.30 547.000 (3.99%) Ore 20.00 1.076.000 (6.33%)