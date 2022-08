HURLEY DA URLO – A 57 ANNI ELIZABETH HURLEY SFOGGIA ANCORA UN FISICO DA VENTENNE – PER MANTENERSI IN FORMA, E FAR SBAVARE I SUOI 2,5 MILIONI DI FOLLOWER SU INSTAGRAM, L'ATTRICE E MODELLA SI DA' MOLTO DA FARE CON IL FITNESS E APPENA PUO' PRENDE IN MANO LA VANGA...

Lucio Resta per www.gazzetta.it

Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley ha compiuto 57 anni lo scorso giugno, ma continua a sfoggiare un fisico da ventenne, anzi, a dirla tutta, anche più bello di molte ventenni. Il tempo per lei si è fermato e fisicamente non è cambiata di una virgola.

Dai suoi quasi due milioni e mezzo di fan su Instagram si fa vedere spesso in bikini perché sfoggia i costumi da bagno della sua linea Elizabeth Hurley Beach e non poteva esserci una testimonial migliore. Proviamo a capire quali sono i segreti della sua splendida forma.

Elizabeth Hurley comincia a prendersi cura di se stessa appena sveglia. Ha rivelato di bere due tazze di acqua tiepida appena sveglia e ha detto che non la fa impazzire, ma fa meraviglie per il sistema digestivo. Poi fa colazione con yogurt greco, banana e miele.

elizabeth hurley 5

A pranzo Elizabeth Hurley mangia soprattutto verdure e il bello è che si tratta di verdure della cui provenienza è assolutamente certa: infatti vengono direttamente dal suo orto. Anche la sera Liz mangia verdure fresche a cena, per accompagnare un alimento proteico, di solito pollo.

Ovviamente per avere avere un fisico così Elizabeth Hurley non si affida alla sola dieta, ma anche all'allenamento. Tuttavia non è una vera e propria fanatica del fitness. La sua attività fisica consiste principalmente nel fare lunghe passeggiate con i suoi cani, soprattutto nel weekend, ogni giorno fa stretching e non va in palestra.

Ha spiegato che il suo allenamento non è mali lo stesso, le piace variare e siccome da giovane era una ballerina, sa benissimo quali sono gli esercizi per addominali, braccia e gambe da fare. Ha detto: "Mi alleno con me stessa praticamente ovunque".

elizabeth hurley 4

In amore Elizabeth Hurley non è stata molto fortunata. Per tredici anni è stata fidanzata con Hugh Grant, dal 1987 al 2000, ma nel 1995 ha scoperto di essere stata tradita perché Grant è stato arrestato per un rapporto con una prostituta in un luogo pubblico. Nonostante questo, la loro storia è andata avanti ancora qualche anno.

Dopo la fine del rapporto con Grant, con cui è sempre rimasta amica, ha avuto una relazione con l'uomo d'affari Steve Bing, dal quale ha avuto il suo unico figlio, Damian Charles Hurley, che è stato riconosciuto dal padre solo in un secondo momento, dopo un procedimento legale. Damian ha 20 anni ed è un gettonatissimo modello dal fascino androgino. Tra i suoi padrini ci sono Hugh Grant, David Beckham, Elton John e Denis Leary. Damian e Liz posano spesso insieme e sono due gocce d'acqua.

