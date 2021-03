IBARRA A DRITTA – DOPO IL COLPO MESSO A SEGNO DA DAZN-TIM, PARLA L’AD DI SKY ITALIA: “SE LA SERIE A NON CI FOSSE, OVVIAMENTE, NE SCALEREMO IL COSTO DALL’ABBONAMENTO AI CLIENTI. MA LE PARTITE DI SERIE A SI DEVONO POTER VEDERE SU TUTTE LE PIATTAFORME, COME ABBIAMO FATTO NOI CON LE 7 PARTITE IN ESCLUSIVA'' - RESTA IL FATTO CHE 2 MILIONI DI ABBONATI SU 5 LO SONO PER IL CALCIO E SARÀ DURA CONVINCERLI…

maximo ibarra 2

Estratto dell’articolo di Francesco Manacorda per "la Repubblica"

E adesso, dottor Ibarra?

«Adesso resteremo la casa dello sport in tv, anche se non dovessimo avere i diritti per trasmettere la Serie A. E in generale Sky, con i suoi programmi e le sue produzioni, è molto più della Serie A, con un'offerta per tutte le età e tutta la famiglia ».

(…) «Sky ne esce utilizzando i 750 milioni che non abbiamo speso per i diritti della Serie A per altri scopi: acquisto di altri diritti, non solo nel calcio, produzione di nuovi contenuti anche grazie alla piattaforma paneuropea di Sky Studios.

dazn squadra

E poi con quattro nuovi canali di entertainment con il nostro marchio. E ancora, sfruttando la prevalenza tecnologica: la nostra piattaforma Sky Q non offre una semplice aggregazione di contenuti, ma permette a chi la usa di avere nella sua pagina principale un unico palinsesto che contiene tutto ciò che gli interessa: dai canali della stessa Sky, a operatori Over the top come Amazon Prime e Netflix, a Spotify.

Proprio domani (oggi per chi legge, ndr ) annunceremo anche un accordo con Disney+, che sarà anch' esso su Sky Q».

decoder sky q

Resta il fatto che secondo alcuni calcoli il 40% dei vostri abbonati, circa 2 milioni su 5, è con voi per il calcio. Che cosa gli direte?

«Che su Sky in ogni caso continueranno ad esserci almeno 400 partite l'anno. Fino a luglio, con gli Europei di calcio, ovviamente non cambierà nulla. Poi dalla prossima stagione avremo gli incontri di Champions League, Europa League. Europa Conference League, oltre alla Premier League e alla Bundesliga.

maximo ibarra 3

E ancora continueremo ad essere la tv della Moto Gp e della Formula Uno, del tennis, del basket con la Nba, del rugby Per questo Sky continua a essere la casa dello sport».

Una casa che rischia di apparire danneggiata senza la Serie A. Farete ricorso, magari all'Antitrust, contro la decisione della Lega?

«Se l'accordo tra Dazn e Tim avesse come obiettivo quello di escludere che la serie A possa essere trasmessa su tutti i device e su tutte le piattaforme, allora sarebbe un tema da valutare molto attentamente. Ovviamente verrà affrontato quando la gara sarà chiusa, ma vorrei ricordare fin d'ora che noi non abbiamo mai impedito a nessuno - Tim compresa - di avere i contenuti della Serie A sulla propria piattaforma».

TIM DAZN

(…)

Circola un'interpretazione: Sky ha deciso di togliersi dalla gara per i diritti perché costava tanto, ma non portava poi abbastanza clienti aggiuntivi. È plausibile?

«No, intanto perché le condizioni per noi sono diverse di quelle che ha avuto Dazn. Come si sa un provvedimento dell'Antitrust ci impedisce fino a maggio 2022 di acquisire i diritti in esclusiva, come ha potuto invece fare Dazn.

E poi perché i diritti hanno un valore definito: abbiamo fissato un limite di prezzo oltre il quale non conveniva andare. La nostra offerta alla Lega prevedeva che accanto ad essa le stesse squadre di Serie A costruissero il canale della Lega: in questo modo si sarebbe arrivati ad eguagliare o addirittura a superare l'offerta che hanno accettato. Invece la Lega non ha voluto esplorare questa strada. Francamente non ho capito perché».

(…)

decoder sky q e la storia di sky in italia

Un eventuale addio alla Serie A vi spingerebbe a ribassare in modo sostanziale i prezzi?

«Se la Serie A non ci fosse, ovviamente, ne scaleremo il costo dall'abbonamento ai clienti in modo del tutto trasparente e proattivo.

Ma i nostri clienti avranno sempre il vantaggio di una tecnologia all'avanguardia e di poter gestire tutto in un unico posto anche se in giro ci sono mille app diverse».

In ogni caso Sky dovrà ridimensionarsi. Voi avete 5000 dipendenti e si è parlato di mille che potrebbero uscire. Cifra corretta?

fabio caressa

«Sulle cifre non commento in alcun modo, anche perché è un tema che affronterò con i sindacati in un primo incontro il 9 aprile per avviare un dialogo costruttivo basato su un approccio socialmente sostenibile.

Ogni azienda ha l'esigenza di stare al passo con la tecnologia e la concorrenza e deve trasformarsi di conseguenza. In Sky questa trasformazione verso il digitale è già cominciata da tempo e deve continuare senza soste, anche perché competiamo con soggetti che hanno economie di scala assai più grandi delle nostre e sono sottoposte a norme e tassazioni assai meno stringenti di quelle che toccano a noi».

maximo ibarra

(…)