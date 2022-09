26 set 2022 12:15

IBRA, UNA FACCIA DA CELLULOIDE - ZLATAN IBRAHIMOVIC ANNUNCIA SU TWITTER IL SUO DEBUTTO SUL GRANDE SCHERMO - L’ATTACCATE DEL MILAN RECITERÀ IN “ASTERIX E OBELIX: THE MIDDLE EMPIRE” - DOPO LA SUA COMPARSA A SANREMO 2021 LO SVEDESE HA CAPITO CHE LA SUA CARRIERA CALCISTICA STA PER FINIRE E SI BUTTA SULL'INTRATTENIMENO - NEL FILM GUILLAUME CANET E GILLES LELLOUCHE INTERPRETERANNO I DUE PROTAGONISTI MARION COTILLARD SARÀ CLEOPATRA MENTRE VINCENT CASSEL VESTIRÀ I PANNI DI GIULIO CESARE - VIDEO