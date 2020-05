IERI OGGI E MARTANI – LA SVALVOLATA ECO-ATTIVISTA CONTRO TUTTI A ‘LA ZANZARA’: “A SIENA PUNTINO SUL VINO E NON ROMPANO I COGLIONI. L’ANNULLAMENTO DEL PALIO È UNA COSA POSITIVA DEL COVID, SPERO SPARISCA PER SEMPRE” – “MAURO CORONA? SOFFRE DI DEMENZA SENILE E MI SEMBRA ABBIA PROBLEMI DI ALCOLISMO” – IL DELIRIO SULLE CURE PER I TUMORI: “TUTTI QUELLI CHE CONOSCO CHE SI SONO FATTI RADIO E CHEMIO SONO MORTI. SE MI CAPITA, PROVO LE CURE NATURALI…”

"La ritengo una delle tante cose positive del Covid. E' una festa di trogloditi, uno spettacolo orrendo. Finalmente, spero sparisca per sempre. A Siena puntino su altro, questo stop insegnerà alle persone a concentrarsi su altro e non su spettacoli vergognosi”.

Così Daniela Martani, ex concorrente del Gf e militante vegana, a La Zanzara su Radio 24."Si capirà che il Palio non serve a nulla - dice ancora - e viviamo benissimo senza. Chi se ne frega della tradizione, che vuol dire rimanere legati a qualcosa che ormai è superato. Il Palio è uno spettacolo indegno che serve soltanto per incassare denaro”.

Ma è una grande festa popolare, dicono i conduttori: “Macchè festa popolare. E’ una festa di trogloditi”. Ma a Siena amano i cavalli, dicono ancora dallo studio: “Parenzo, stai zitto. Sono tutti dopati i cavalli. E ci sono tante denunce per maltrattamento. Io esulto perché a luglio ed agosto non ci sarà, puntassero su altro a Siena. Questo annullamento insegnerà alle persone a concentrarsi su altro”.

Speri che sparisca per sempre?: “Ma ogni anno assistiamo a un cavallo che viene ammazzato perché viene ferito. Si, assolutamente voglio che sparisca. Intanto questo periodo ci fa capire che il Palio non serve assolutamente a nulla. Stiamo benissimo senza Palio”. Ma il Palio è tradizione, vita: “Ma chi se ne frega della tradizione. Significa essere legati a qualcosa che è superato. Esiste l’evoluzione, allora vadano a vivere nella caverna. Se sono cavernicoli incivili? Ma avete visto come si menano in piazza? Sono incivili. Perché guardano questi cavalli che vengono frustati. E’ solo una questione economica, non gliene frega niente dei cavalli.

Il Palio è uno spettacolo indegno che serve solo ad incassare denaro. Quand’è che si evolveranno? A Roma e Milano abbiamo forse le contrade? Ma di che stiamo parlando? Siena punti al vino e non rompa i coglioni agli animali”.

Poi la Martani sbarella sulla chemioterapia: “Mio padre è morto e si è fatto la radio e la chemio. Tutte le persone che si sono fatte la radio e la chemio che conosco, sono morte. Sinceramente, se tu ora mi dici che la chemio e la radio sono le cure efficaci contro il cancro...Dico di no”.

Ma come si fa a dire una cosa del genere?: “Io ho avuto un amico di 45 anni che è morto di tumore allo stomaco quest’anno. Si è fatto radio e chemio ed è morto”. Ma non è morto per colpa delle cure, dicono i conduttori: “Ma non potete farmi passare la chemio come cura super efficace per il tumore. Io che farei? Io la chemio e la radio non me la farei mai. Perché ho visto quello che ha provocato a mio padre“.

E allora che fai, abbracci gli alberi?: “Se mi dovesse succedere, io provo delle cure naturali. Non guarisco? Allora muoio. Tanto è molto difficile guarire. Cure naturali a base di che? A base di un’alimentazione naturale e di tante altre cose. Anche con la cura Di Bella la gente è guarita”.

Ma ci sono persone che guariscono con radio e chemio: “Ci sono persone che guariscono anche andando al Lourdes. Ognuno crede quello che vuole. Io posso credere pure che guardando il sole, guarisco”. Ma non è finita qui perché l’ex Gf attacca pure Mauro Corona, reo di aver proposto di portare i cacciatori nelle scuole a parlare di natura: “Ormai Corona, poveraccio, soffre di demenza senile, lo sappiamo tutti. E fra l’altro mi sembra abbia problemi di alcolismo. Beve. E parecchio, credo abbia perso la lucidità. Praticamente il cacciatore deve insegnare a me come rispettare la natura? Ma questo è fuori di testa. Ai bambini cosa vuole insegnare, come imbracciare un fucile? Parenzo, ti piacerebbe che un cacciatore venga a scuola ed insegni a tua figlia come sparare ad un uccello?”

