Ivan Rota e il ragazzo del muretto Sor Rotella per Dagospia

ilary blasi 78

Pare che i programmi televisivi si stiano contendendo Ilary Blasi per un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta. La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?

Come si cambia (idea): Sonia Bruganelli aveva chiaramente detto che non sarebbe mai più tornata come opinionista al Grande Fratello Vip perché voleva fare solo cose che le appartengono. Ma poi perché ha cambiato idea? A chi glielo ha chiesto, su Instagram ha risposto:“Perché ho deciso di rifarlo? Perché la proposta di Alfonso (Signorini) è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un sogno , che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta“. Sensitiva?

Finalmente Elisabetta Gregoraci pare abbia trovato l’ amore: serata a Capri con l’ex marito Flavio Briatore e giornata al mare con Giulio Fratini, imprenditore più giovane li lei di undici anni. Lui è l’ex compagno di Roberta Morise, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La coppia sarebbe stata vista più volte al Twiga, il locale a Marina di Pietrasanta che Briatore ha insieme a Daniela Santanché: amore o pubbliche relazioni?

ilary blasi 78

Arisa, dopo essersi mostrata nuda sui social, come si sa rientra ad Amici dopo esser stata alla corte di Milly Carlucci. A criticare il suo comportamento è Anna Pettinelli che ha lanciato una chiarissima battuta alla cantante senza farne il nome. “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite” . Ma come mai Maria De Filippi ha deciso di fare a meno della Pettinelli e di Veronica Peparini?

gregoraci

Il suo primo film da regista Tapirùlan non è andato molto bene al cinema forse anche perché uscito in un momento difficile, ma ora rivedremo Claudia Gerini in ben tre film. Per il ruolo di un’agguerrita conduttrice televisiva, in I Migliori Anni, dice di essersi ispirata a Barbara D’Urso. Col cuore?

Armando Incarnato insultato sui social per un video caricato di recente alla guida della sua moto. Il cavaliere di Uomini e Donne molto fumantino e dal carattere difficile, in più occasioni si è dimostrato davvero una persona spericolata e amante del rischio. Guida piano!

Paola Ogechi Enogu , la pallavolista icona della Nazionale azzurra vincitrice della Nations League, che da poco ha stabilito il record di schiacciata, si é innamorata follemente di un collega: ha immortalato su Instagram il nuovo amore che sta vivendo con il giocatore polacco Michal Filip.

jennifer lopez ben affleck

Prima del concerto a Capri, Jennifer Lopez ha festeggiato il suo cinquantatreesimo compleanno con una cena ristretta al ristorante La Girafe di fronte alla Torre Eiffel, c0n il neo marito e i figli. Quando Ben Affleck si è alzato per farle gli auguri, è scoppiato in lacrime. Jennifer l'ha abbracciato e come dice lei: «L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E poi si scopre che è anche paziente. Paziente da vent’anni».

gregoraci fratini

Da mesi, una signora napoletana sui social commenta ossessivamente ogni cosa che Alba Parietti fa:ne imita atteggiamenti ,pose , telefona a chiunque abbia la disgrazia di conoscerla , per gettare discredito , improvvisa esibizioni grottesche . Con comizi su fb , addirittura si propone ad autori e programmi come sua sostituta scatenando imbarazzi e ilarità . Seppur divertita , pare che la Pariettona stia pensando a una denuncia per stalking.

Un omaggio a Pier Paolo Pasolini e al suo film Comizi d’Amore. Altri comizi d’Amore è diretto da Massimiliano Finazzer Flory e declina il metodo di Pasolini come cineasta sui temi delle patologie vere o presunte dell amore ponendo al centro del docufilm non la fiction, ma la verità del cambiamento antropologico su sesso e diritti, su eros e bellezza . Finazzer in persona pone domande pasoliniane a un cast neorealistico di grande impatto emotivo. Con camei di vari intellettuali e icone dell’ arte.

arisa

Un’altra Zilli in circolazione, ma non fa la cantante: lo stile è anni 90, mentre il nome d'arte è Diana Zilli. Classe 1977, milanese e commessa in un negozio dell'hinterland, nonché mamma e attrice hard, ha raccontato a MOW i motivi per cui, all'età di oltre 40 anni ha intrapreso la via del porno. Dichiara che le sembrava il momento giusto. Se lo dice lei…

Chi è l’erede di una grande famiglia che è stato malmenato dai bodyguard di un presidente in un noto hotel a Porto Cervo solo perché voleva tornare al suo ombrellone che gli era stato occupato? E chi è il presidente?

claudia gerini