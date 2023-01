ILARY FA SUL SERIO: HA PRESENTATO IL NUOVO COMPAGNO, BASTIAN MULLER, ALLA FAMIGLIA. L’OCCASIONE È STATA L’ENNESIMA VACANZA IN MONTAGNA: LE AMICHE E LE SORELLE DELLA CONDUTTRICE HANNO PUBBLICATO SU INSTAGRAM LE FOTO DELL’ALLEGRA COMPAGNIA, E L’IMPRENDITORE TEDESCO È APPARSO INTEGRATO, TRA BOCCALI DI BIRRA E TUTA DA SCI…

È tempo di presentazioni in famiglia. Ilary Blasi parte per una vacanza in montagna con la famiglia e con lei c'è anche Sebastian Muller, l'imprenditore di Francoforte impegnato nel settore del fitness con il quale fa coppia da qualche mese. A pubblicare le foto su Instagram sono state le amiche e le sorelle della conduttrice de L'isola dei famosi, oltre al cognato. Negli scatti di gruppo si vede l'imprenditore perfettamente integrato: tuta da sci, boccali di birra alzati e sorrisi.

Blasi e Muller ormai non si nascondono più. È stata la stessa showgirl, qualche giorno fa, in occasione di un viaggio a Parigi tra piacere e lavoro, a pubblicare le foto col compagno: una tavola romantica con vista fiume, poi uno scatto di coppia in macchina, con lui che le mette la mano sulle gambe. Le foto della coppia circolate prima del weekend francese ritraevano state scattate da paparazzi o erano finite nelle mani di alcuni settimanali. Ma ora la musica è cambiata e per la conduttrice la relazione è arrivata a un punto tale da portare l'imprenditore in famiglia. […]

