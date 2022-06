Ivan Rota e l'ittico Sor Rotella per Dagospia

“Ha ragione Dagospia” ha urlato Nicola Savino riferendosi a quanto avevamo scritto sui dissapori tra Ilary Blasi e Alvin , algido inviato all’Isola dei Famosi. Ieri sera riferendosi ai concorrenti reduci da una sfida, Alvin dice che sono affaticati e la Blasi a lui: “Tu fai sempre fatica”. Al che l’inviato dice alla conduttrice: “Tu occupati del tuo studio che io mi occupo della playa”. Un bel clima

L’ultima puntata di Che Tempo che Fa è stata didattica: un collegamento divertentissimo con Tom Hanks e Austin Blutter, protagonisti del biopic Elvis di Buz Luhrmann, poi il tedio di Pierfrancesco Favino che promuoveva il film Nostalgia di Mario Martone, film che al botteghino non va bene. Ecco spiegato perché non si va quasi più a vedere i film italiani.

Antonino Spinalbese ed Helena Prestes di Pechino Express sorpresi mentre si scambiavano baci e abbracci. A quanto pare i due sono usciti allo scoperto, poco dopo che lo ha fatto Stefano De Martino con Belen. Dunque con la conduttrice argentina la storia è bella che archiviata. Per la serie: fai un figlio e scappa.

Ospite sempre di Fabio Fazio, Cristiano Malgioglio dice che tra poco uscirà il suo nuovo tormentone estivo dopo cinque successi consecutivi. Il conduttore gli chiede il titolo e il cantautore candidamente risponde:”Suka Suka “ scatenando fragorose risate con la gaffe hard. Il titolo giusto é “Suku Suku “.

Non si sa come mai la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini abbia deciso di prendere la residenza a San Marino. Armata di un nuovo successo, grazie a Fabio Fazio, dopo anni di oblio, si appresta a interpretare un film nel ruolo di se stasso/a.

Domenica In come sempre ha fatto il botto. Dopo la puntata serale, domenica Mara Venier ha avuto ospite Renato Zero al quale è da sempre legata da una grande amicizia che si percepiva. Un’ ondata di commmozione che ha avuto picchi del trenta per cento di share.

Da quando è sbarcato sull’Isola dei (non) Famosi Marco Maccarini ha quasi sempre litigato con Carmen Di Pietro e i suoi compari. Maccarini ha dichiarato che Carmen, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis sarebbero dei regnanti armati di frusta arrivando a definire la prima “ la fattucchiera”, il secondo “il gigante” e il terzo “il piccolino”.

Un naufrago storico contro due nuovi naufraghi al televoto. Il gruppo storico ha fatto il nome di Marco Cucolo, mentre i nuovi arrivati si sono sfidati in una prova. Le ultime due arrivate Maria Laura e Pamela sono andate al televoto. Eliminata Pamela Petrarolo che ha dato il bacio di Giuda a Marco Cucolo prima di andare a Playa Sgamadissima dove è stato aperto il terzo televoto della serata tra Rodrigo, Pamela e Marco Maccarini. Il pubblico da casa ha deciso di eliminare Marco Maccarini che farà ritorno in Italia. In nomination Lory Del Santo e la “famosissima” Estefania .

Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, dopo aver pubblicato su TikTok un video nel quale ha scritto “Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda” in riferimento alla dedica del cantante del suo brano “Afrodite” , scritta per lei, alla nuova fidanzata, ha decido di chiarire sui social il video ironico: «“Quell’altra” a parere mio ha anche un nome e un certo tipo di rispetto perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione e mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona. Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. È andata come è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più».

Il bue che da del cornuto all’asino: dopo la chimica artistica, sono arrivati ai ferri corti e Alex Belli, riguardo lo sbarco di Soleil Sorge sull’ Isola dei Famosi, la accusa di fare programmi trash. Ma lui fa programmi di cultura? E Nicolas Vaporidis mente anche a se stesso dicendo che dopo cinema e tv voleva mettersi alla prova con un reality. Il tutto su consiglio di Fausto Brizzi, il regista che lo lanciò con Notte prima degli Esami.

L’ironia di Alessandro Preziosi é spesso difficile da capire. Alla domanda :”la cosa di cui va più fiero?” risponde:” quando sono andato con un uomo”. “Scherzo o coming out?” gli viene chiesto e lui:” scherzo, per carità. Sono fiero di avere il coraggio di dire che sono un miracolato.” Ma che ci azzecca?

Se Belen Rodriguez non fosse venuta in Italia forse i reality non ci sarebbero più. A parte la mamma tutti i membri della famiglia ( suoi figli a parte) hanno dato. E ora è la volta di Antonino Spinalbese dal quale la showgirl ha avuto la seconda figlia prima di rimettersi con l’ex marito Stefano Di Martino. Spinalbese sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Piero Mascitti, lo storico braccio destro del Maestro Mimmo Rotella, il Re dei décollages, fa un endorsement per Nicola Fiorita . Grazie a Mascitti, le opere di Rotella hanno raggiunto quotazioni altissime. Anche i dischi di musica dodecafonica del maestro sono ricercatissimi.

É uscito, dopo 5 anni di attesa, “La Fuga”, il nuovo singolo e video dei Marlene Kuntz, che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti il prossimo settembre. Per i Marlene Kuntz, band di culto e sin dagli anni Novanta tra le realtà più seguite da pubblico e critica, questo è un ritorno molto atteso

Chi é quel famosissimo nuotatore, apparso anche in copertina su prestigiose riviste di moda, che ha festeggiato la sua vittoria su uno yacht a Monte-Carlo in compagnia di tre “bombastiche” transito?

