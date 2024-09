ILARY RIPARTE DALLA MASTURBAZIONE...SUL GRANDE SCHERMO – LA BLASI DEBUTTA AL CINEMA IN “L’AMORE E ALTRE SEGHE MENTALI” – IL FILM USCIRÀ NELLE SALE IL 17 OTTOBRE, CON LA REGIA DI GIAMPAOLO MORELLI CHE ASSICURA: “RIMARRETE AMMIRATI, ILARY È MOLTO CAPACE” – NELLA PELLICOLA LA BLASI (S)VESTE I PANNI DELL’OGGETTO DEI DESIDERI VIRTUALI DEL PROTAGONISTA CHE, MUNITO DI UN VISORE, SI SMANACCIA… – VIDEO

Dall’Isola (dei famosi) che non c’è, al grande schermo: è il salto che farà a ottobre Ilary Blasi. La celebre conduttrice, già volto anche de Le Iene, debutta come attrice nel nuovo film di Giampaolo Morelli: L'amore e altre seghe mentali, nelle sale dal 17 ottobre, distribuito da Vision Distribution.

Il suo coinvolgimento era già stato annunciato dallo stesso regista Morelli – qui anche nelle vesti di protagonista – che quest’estate, al Film Italy Sardegna Festival, aveva assicurato che Blasi ci avrebbe stupito: «rimarrete ammirati: è molto capace».

Ma quale ruolo ricoprirà nel film? A svelarlo è il trailer, rilasciato oggi: Blasi (s)vestirà i panni dell’oggetto dei desideri virtuali del protagonista. La storia ruota infatti attorno a un quarantenne disilluso, di nome Guido (Giampaolo Morelli), che si dà all’autoerotismo virtuale.

Le seghe mentali citate dal titolo non sono un'elegante metafora per parlare di paranoie romantiche: a cadenza regolare, Guido paga per farsi un viaggio sexy, munito di visore, dove può masturbarsi fantasticando su varie donne. E tra queste c’è proprio la Blasi.

Si tratta dunque di un cameo, dai toni molto ironici e politicamente scorretti, che poi sono gli stessi sposati da questa commedia romantica. […]

Per Ilary Blasi si tratta dunque di una nuova sfida, in attesa di tornare in tv. Al momento non sembrano esserci programmi in arrivo per lei, se non la seconda stagione di Unica, destinata a Netflix.

