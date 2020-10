IMAGINE… JOHN LENNON A 80 ANNI – MOLENDINI: AVREBBE PAURA DEL COVID, CE L’AVREBBE CON TRUMP, PROBABILMENTE SI SAREBBE SEPARATO DA YOKO ONO E NON GLI AVREBBERO FATTO SCONTI SULL’ETERNA QUESTIONE: QUANDO CI SARÀ UNA RIUNIONE DEI BEATLES? ECCO PERCHÉ PER LUI SAREBBE STATO DIFFICILE AFFRONTARE IL PASSARE DEL TEMPO (MA TUTTO QUESTO NON ASSOLVE CHAPMAN) – VIDEO

Marco Molendini per Dagospia

Immagina John Lennon vivo: avrebbe 80 anni. Immagina: avrebbe, anche lui, paura del covid, qualche acciacco dovuto all’età, probabilmente sarebbe calvo, ce l’avrebbe con Trump, avrebbe protestato per le guerre in Afganistan e Iraq, non gli piacerebbe il me too, ma si sarebbe schierato con il Black lives matter e con Greta Thunberg, probabilmente si sarebbe separato da Yoko Ono dopo una serie di altri Lost weekend,

forse si sarebbe risposato, i giornali periodicamente gli avrebbero chiesto se perdonava Chapman per avergli sparato e averlo ferito gravemente, non gli avrebbero fatto sconti sull’eterna questione: quando ci sarà una riunione dei Beatles? Avrebbero continuato a chiederglielo, almeno finché avesse resistito alle lusinghe, alle proposte, alle offerte sempre più allettanti.

La reunion, prima o poi, si sarebbe fatta, se non con tutti i Beatles quanto meno con Paul e Ringo dopo la morte di George e, magari, ci sarebbe scappato anche un nuovo album live e uno in studio con ospiti, come si usa. Invece Lennon ha ancora 40 anni.

Invecchiare non è facile, non è roba da star immortali a meno che tu non abbia fatto davvero un patto col diavolo come i Rolling Stones. Quel colpo di pistola, l'8 dicembre 1980, due mesi dopo il suo compleanno, il 9 ottobre, ha fermato il ricordo, la memoria, e John continua a cantare Imagine senza il rischio di apparire ripetitivo. E' l'eroe, il profeta beatificato di un'epoca, di tanti ideali dimenticati e di una generazione che voleva sognare.

Chi lo ha pianto, quel giorno, oggi non sogna più e ha i capelli bianchi. Oppure li ha tinti come Paul McCartney, che gli 80 anni li farà fra un anno e mezzo, sulle cui spalle c'è tutto il peso di restare se stesso, nonostante il tempo che passa, costretto a fare confronti con la sua fantastica storia e, ogni volta che scrive una canzone, a fare il paragone con Yesterday o con Hey Jude.

La morte ha cancellato perfino inevitabilii crisi creative: John soffriva già di paragoni con il suo passato, del resto il bellissimo Double fantasy, uscito tre settimane prima dei cinque colpi di pistola sparati da Chapman, seguiva un silenzio artistico di cinque anni. E lui aveva un senso autocritico molto più forte rispetto a quello di Macca. Voleva crescere, cambiare.

All'interno dei Beatles lui era il rischio, Paul la stabilità. La differenza di carattere è stata la fortuna della band più famosa della storia, ma anche la ragione della sua dissoluzione: uno andava da una parte, l'altro dall'altra. Il conflitto era inevitabile, acceso dal successo sempre crescente: a John non piaceva quello che faceva Paul e viceversa. Parlando con Sean Lennon, che oggi compie 45 anni, è nato lo stesso giorno del padre, McCartney ha confessato durante uno speciale radiofonico per la Bbc di qualche settimana fa:

«Una delle cose più belle che mi siano successe nella vita è che, nonostante i dissapori e le divergenze che ci sono stati nei Beatles, alla fine sono riuscito a riconciliarmi con tuo padre». E ancora: «Da quando i Beatles si sono sciolti non abbiamo più scritto nulla insieme. Ma quando scrivo qualcosa penso sempre: Cosa direbbe John? Fa davvero schifo, devo cambiarla».

Durante l'intervista, a un certo punto, Paul ha preso la chitarra e ha cominciato a cantare una canzone, Just fun, scritta nel '58, e mai registrata perché non ritenuta all'altezza. Ora il pezzo, che in passato Macca aveva già suonato, in particolare durante alcuni sound check dei suoi concerti, è stato ufficialmente pubblicato scegliendo l'occasione del compleanno di Lennon. Già. cosa direbbe John? Ecco perché per lui sarebbe stato difficile affrontare il passare del tempo.

PS. Tutto ciò non assolve Chapman dalla responsabilità di aver computo un'azione criminale, uccidendo un uomo di 40 che avrebbe avuto tutto il diritto di vivere ancora il suo successo, le sue crisi, la sua famiglia i suoi amori, la sua vita. E' la nostra memoria che trasforma ogni dramma in leggenda.

