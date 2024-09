IMANE KHELIF È ARRIVATA ALLA SETTIMANA DELLA MODA DI MILANO (LA NOTIZIA È CHE NON È LÌ PER FARE IL BUTTAFUORI) - LA CAMPIONESSA ALGERINA IPERANDROGINA PROVA A METTERE A TACERE LE ACCUSE DI ESSERE UN UOMO E TENTA DI ESPRIMERE UN PO' DI FEMMINILITA' ALLA FASHION WEEK "CON UN OUTFIT SEXY E SEDUCENTE" - PECCATO CHE MENTRE SUL RING SOMIGLIA UN MASCHIETTO, TRUCCATA E VESTITA DA DONNA SEMBRA UN TRANS DEL PRENESTINO - VIDEO

1.IMANE KHELIF A MILANO, TRA SHOPPING E MOVIDA ASPETTANDO LA NUOVA DOCUSERIE

Estratto dell’articolo di Maria Corbi per www.lastampa.it

imane khelif alla milano fashion week - FOTO LAPRESSE

«Martina Riva sono qui!». Imane Khelif che secondo l’assessora allo Sport di Milano non ha combattuto sul ring ad armi pari contro l'italiana Angela Carini, colpa del politicamente corretto secondo lei, è qui a Milano per la fashion week. Orgogliosa sella sua superiorità atletica e morale si sta immergendo in un mondo lontanissimo dal suo ma non da quello dello sport visto che i suoi campioni sono sempre più protagonisti nella Moda.

Abbiamo visto Berrettini da Boss, Sinner da Gucci, Alice D’Amato e Tamberi da Emporio Armani. E stasera vedremo Imane da Bottega Veneta, brand che ha fatto dell’inclusione e dell’estetica no gender la sua poetica. Intanto Imane si è divertita a fare la modella, a provare in showroom l’outfit che indosserà stasera, «sentendosi sexy e seducente». [...]

imane khelif alla milano fashion week 3

A gestire la sua trasferta e la sua immagine nel mondo dello show biz e della Moda è Seif Mahdi potente agente e brand developper internazionale. In progetto ci sarebbe anche una docuserie, l’altro motivo della vacanza milanese della campionessa olimpica.

IMANE KHELIF STAR ALLA MILANO FASHION WEEK, IL LOOK ALLO SHOW DI BOTTEGA VENETA: SELFIE E SORRISI CON I FAN

Da www.leggo.it

Imane Khelif, la campionessa di pugilato medaglia d'oro alle Olimpiadi 2024 nella sua categoria, si trova a Milano per partecipare alla Fashion Week e ha fatto il suo ingresso come ospite nello show di Bottega Veneta. A Parigi aveva affrontato l'italiana Angela Carini, che si era ritirata al primo round, alimentando le polemiche in merito al sesso e all'identità di genere di Khelif.

imane khelif alla milano fashion week - FOTO LAPRESSE

La pugile 25enne è arrivata alla sfilata in via Orobia con una camicia gialla e un bel sorriso, lo stesso che ha sfoggiato nei post e nei video pubblicati su TikTok e Instagram durante il suo arrivo nel capoluogo lombardo. «Ciao Milano!», ha scritto in una storia su Instagram la pugile algerina, con un video che la ritrae in piazza San Marco, zona Brera, con in sottofondo la canzone dei Ricchi e Poveri, “Sarà perché ti amo”.

imane khelif alla milano fashion week 4 imane khelif alla milano fashion week 6 imane khelif con la medaglia d oro delle olimpiadi di parigi MEME SU IMANE KHELIF il look femminile di imane khelif 2 il look femminile di imane khelif 1 imane khelif con la medaglia d oro delle olimpiadi di parigi 1 il look femminile di imane khelif 5 il look femminile di imane khelif 4 imane khelif con la medaglia d oro delle olimpiadi di parigi 2 imane khelif alla milano fashion week 5