IMMOBILIARE PASCALE – LA EX “CALIPPA” CERCA CASA NEL CENTRO DI FIRENZE - INSIEME A PAOLA TURCI SAREBBE INTERESSATA A UN APPARTAMENTO VICINO AL BARGELLO, APPARTENUTO ALL'EX GIOCATORE DELLA FIORENTINA SAPONARA. LA EX COMPAGNA DI BERLUSCONI AVREBBE REGALATO ALLA SORELLA UNA VILLETTA A ROMA NORD, CHE LE ERA STATA PRECEDENTEMENTE DATA DAL BANANA NEL 2020…

Ci sarebbe una trattativa in corso che riguarda Riccardo Saponara ma non è assolutamente un affare di calciomercato. O meglio, un affare lo è, ma immobiliare. In questa operazione rientrano anche altri nomi altisonanti, come Paola Turci e Francesca Pascale. La cantautrice e sua moglie, nota anche per essere la ex fidanzata di Silvio Berlusconi, sarebbero sul punto di prendere casa a Firenze.

Pascale e Turci potrebbero acquistare un appartamento di pregio in città, una abitazione appartenuta proprio al calciatore della Fiorentina Saponara. L'operazione è partita mesi fa, verso l'inizio della primavera. Dopo mesi di silenzio, si è aperto qualche spiraglio e sembra che la trattativa stia andando a buon fine.

L'appartamento è situato in pieno centro. Si trova vicino al Museo del Bargello e nei pressi di piazza San Firenze, quindi nel pieno della città. Non è ancora stato reso noto il prezzo d'acquisto dell'immobile, così come la metratura.

Fonti ben informate lo descrivono come "ampio, molto lussuoso e luminoso". Sempre secondo le indiscrezioni, l'affare potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni, dopo che a primavera era stato firmato il preliminare di compravendita con Saponara.

Pascale e Turci continuerebbero così la loro vita in Toscana. Si sono sposate d'estate a Montalcino, in provincia di Siena, e sempre nel Senese hanno vissuto finora, in una tenuta a Trequanda acquistata dai precedenti proprietari olandesi. Non si sa se l'appartamento di Firenze diventerà la loro 'base' o se sarà semplicemente un appoggio.

Nelle ultime ore si fa un gran parlare anche di un'altra operazione di Pascale.

La ex compagna di Berlusconi avrebbe regalato alla sorella una villetta a Roma Nord, che le era stata precedentemente data dallo stesso leader di Forza Italia nel 2020. In quel caso l'Immobiliare Dueville del Cavaliere cedette a una piccola somma a Pascale un appartamento in un residence di lusso.

Capita poche volte che sia un calciatore a vendere, ma in questa circostanza Riccardo Saponara ha avuto due acquirenti d'eccezione. Il giocatore della Fiorentina non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere a Firenze una volta smessi i panni da calciatore: se il calciomercato vero è finito, per lui adesso inizia il mercato immobiliare.

