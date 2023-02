LA BELLA GIUSTIZIA - “PENSAVANO FOSSI PABLO ESCOBAR E NON UN ERRORE GIUDIZIARIO” – L’EX ATTACCANTE DELLA JUVE MICHELE PADOVANO ASSOLTO NELL’APPELLO BIS DALL'ACCUSA DI AVER TRAFFICATO DROGA DOPO 17 ANNI, 4 PROCESSI, 3 MESI IN CARCERE E 9 AI DOMICILIARI – “UN MIRACOLO SE NON SONO IMPAZZITO E NON MI SONO AMMALATO. GLI AMICI? SPARITI. NON GIANLUCA VIALLI CHE MI RIPETEVA 'NON MOLLARE UN CAZZO'. VENNE A TESTIMONIARE, PROVARONO A TIRARE DENTRO PURE LUI. LUI E LA COCAINA: MA QUANDO?" – LA FINALE 2006 VISTA DIETRO LE SBARRE, LE UMILIAZIONI (“NON VOLEVANO FARMI FARE PIPI'”)