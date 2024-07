15 lug 2024 19:52

IMPEPATA DI NOZZE PER GIGI BUFFON E ILARIA D’AMICO! L’EX PORTIERE DELLA JUVE E LA GIORNALISTA SI SPOSANO IN TOSCANA. IL MATRIMONIO NON HA ANCORA UNA DATA FISSATA (MA DOVRA’ TENERSI NEI PROSSIMI 180 GIORNI): I DUE HANNO AFFISSO LE PUBBLICAZIONI A CARRARA E A LUCCA. ILARIONA SAREBBE IN DOLCE ATTESA: LA COPPIA STAREBBE COSÌ PER AVERE IL SECONDO FIGLIO DOPO LA NASCITA DI LEOPOLDO MATTIA NEL 2016….