18 lug 2022 13:50

IMPEPATA DI NOZZE PER JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK - LA CANTANTE E L'ATTORE SI SONO SPOSATI IN UNA CAPPELLA "DRIVE THROUGH" DI LAS VEGAS, A POCHE ORE DALLA MEZZANOTTE: "DOPO AVER FATTO LA FILA CON ALTRE QUATTRO COPPIE PER OTTENERE LA LICENZA MATRIMONIALE CE L'ABBIAMO FATTA PER UN PELO" - I FIGLI DI ENTRAMBE LE STAR ERANO PRESENTI ALLE NOZZE ALLA LITTLE WHITE WEDDING CHAPEL, DOVE SI SONO SPOSATE OLTRE 800MILA PERSONE TRA CUI FRANK SINATRA, MICHAEL JORDAN, BRITNEY SPEARS, BRUCE WILLIS E DEMI MOORE… – VIDEO