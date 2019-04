CON INCASSI SUPERIORI A 17 MILIONI DI EURO, “AVENGERS: ENDGAME” E’ IL FILM PIU’ VISTO NEL 2019 IN ITALIA - E CON 5.2 MILIONI NELLE PRIME 24 ORE, HA FATTO REGISTRARE IL MIGLIOR ESORDIO DI TUTTI I TEMPI PER UNA PRODUZIONE INTERNAZIONALE NEL NOSTRO PAESE - NON SOLO MARKETING: IL FILM STA RICEVENDO CRITICHE OTTIME, CON UN PUNTEGGIO DI 96% SUL SITO ROTTEN TOMATOES…

1 - INCASSI RECORD PER AVENGERS IN ITALIA, 17.4 MILIONI

avengers endgame 8

(ANSA) - Anche in Italia Avengers: Endgame esordisce polverizzando più di un record. Nei primi 5 giorni il film Marvel Studios ha raggiunto un incasso complessivo di 17 milioni 434 mila euro, divenendo già da ora il film più visto nel 2019 in Italia. Solo nel week end ha guadagnato più di 12 milioni con la media di 10.418 euro su 1.164 sale. E con 5.2 milioni nelle prime 24 ore, è il secondo opening più alto di sempre in Italia, il più alto di sempre per Disney Italia, e il miglior esordio di tutti i tempi per una produzione internazionale in Italia.

2 - GLI AVENGERS RIDISEGNANO IL BLOCKBUSTER TRA RECORD E SALE USA APERTE 24 ORE SU 24

Simona Siri per “la Stampa”

avengers endgame 9

Che sarebbe stato record lo si era capito già dalle prevendite. Una volta arrivato ufficialmente nelle sale venerdì 26 aprile Avengers: Endgame in tre giorni ha polverizzato statistiche su statistiche. A oggi l' incasso totale mondiale è di 1,2 miliardi di dollari: in 54 Paesi è stato il film più visto del weekend (Il precedente da battere era un altro episodio della saga, Avengers Infinity War). Negli Usa la catena AMC ha calcolato che le sue sale nel giorno di sabato sono state visitate da 2,3 milioni di spettatori. In tredici cinema nella sola Manhattan, la programmazione è a ciclo continuo 24 ore su 24: potendo utilizzare più sale contemporaneamente, i multisala hanno spettacoli a tutte le ore.

avengers endgame 4

Il multisala AMC Empire 25, uno dei più grandi con le sue 25 sale nei pressi di Times Square, ha proiezioni che iniziano alle 11.20 del mattino e vanno avanti fino a notte inoltrata con l'ultima alle 3.30 di notte nella sala standard e alle 3 in quella IMAX. Considerato che il film dura tre ore, chi va a vederlo alle 3.30 entra di notte ed esce che è già giorno.

Non un grande sforzo, se non per la mancanza di intervallo: a differenza dell' Italia e di altri paesi come la Svizzera, Portogallo, Egitto e Turchia, in Usa non c' è infatti interruzione nei 181 minuti di film. «Diciamo agli spettatori che devono prepararsi come fosse un' operazione chirurgica - ha scherzato uno dei due registi, Joe Russo -. Bevete poca acqua dopo la mezzanotte del giorno prima della proiezione e non avrete problemi». In modo più pragmatico, l' account Twitter dei cinema AMC avverte: «Non c' è intervallo. Fate rifornimento di bibite e cibo prima di entrare in sala!».

avengers endgame 5

Dopo undici anni, 21 film e 18,6 miliardi di dollari in biglietti venduti in tutto il mondo, la saga degli Avengers quindi si chiude così, ridefinendo l' idea stessa di moderno blockbuster e battendo una serie di record. Intanto l' incasso mondiale del weekend: 1,2 miliardi di dollari. Solo in Cina, nei primi tre giorni Avengers: Endgame ha incassato 217 milioni, miglior esordio nella storia. In India, i record li aveva battuti già dalle prevendite.

Secondo il portale BookMyShow infatti le prenotazioni di biglietti la settimana scorsa avevano raggiunto la cifra di 2,5 milioni, la più alta prevendita di biglietti anticipata per qualsiasi film di Hollywood.

avengers endgame 7

Per quanto riguarda gli Usa, la Disney sabato aveva annunciato una stima del totale nazionale di tre giorni nella gamma dei 310- 340 milioni di dollari. L’incasso reale è stato ancora superiore: 350 milioni. Sono numeri che non hanno precedenti per un botteghino di apertura, ma sono del tutto plausibili considerando la portata dell' evento e il livello di promozione con cui la pellicola è stata lanciata. Anche se ridurre tutto a marketing è sbagliato: il film sta ricevendo critiche ottime, con un punteggio di 96% sul sito Rotten Tomatoes. Persino gli spoiler sono ridotti al minimo: Chris Evans ovvero Capitan America su Twitter ha ringraziato i fan che si sono trattenuti da raccontare la trama sui social: «È una cosa molto altruista».

avengers endgame 2 avengers endgame 3 avengers endgame 1 avengers endgame 6